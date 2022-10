Lucca Comics and Games 2022 – area Games: torna una delle realtà abituali della kermesse ovvero Chaos League. E quest’anno ci permetterà di conoscere meglio l’esperienza dei LARP da camera, coinvolgendoci in prima persona. Ecco cosa troveremo già pronti per noi!

Lucca Comics and Games 2022: ecco i LARP da camera di Chaos League

Chaos League, in occasione dell’edizione 2022 di LC&G ci permetterà ci conoscere e provare in prima persona una delle varianti più coinvolgenti del gioco di ruolo: il LARP da camera; giochi di ruolo dal vivo (larp) semplici ma dal design molto curato, che permettono di vivere esperienze potenti ed emozionanti. A Lucca Comics & Games il collettivo di designer e narratori con sede a Bologna organizzerà sessioni di uno o due ore, a seconda dell’esperienza che si vuole vivere.

Nelle sale dell’istituto artistico Passaglia (Via D. Caserma, 5) saranno organizzate le seguenti sessioni: