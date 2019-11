Lucca Comics & Games, gli eventi della giornata di Halloween!

Secondo giorno di Lucca Comics & Games, e tantissime altri novità per tutti gli appassionati. La manifestazione toscana entra nel vivo!

Il Lucca Comics & Games 2019 giunge alla sua seconda giornata, e le sorprese non sono finite certamente qui. Stando al programma degli appuntamenti ed eventi, ci saranno ancora grosse soddisfazioni per gli appassionati, a partire da Emil Ferris, The Witcher e Scott Amos di Crystal Dynamics per Marvel’s Avengers.

“Tra gli appuntamenti imperdibili di giovedì 31 ottobre la prima in volta in Italia dell’autrice Emil Ferris, cui Lucca dedica una mostra esposta a Palazzo Ducale e che alle 15.00 al Teatro del Giglio incontrerà i fan“, spiega il comunicato dell’organizzatore. “La sua opera prima, La mia cosa preferita sono i mostri, premiata qui a Lucca con il Gran Guinigi 2018 alla miglior graphic novel, è diventato un caso editoriale osannato da pubblico e critica che ha venduto oltre 70.000 copie solo negli Stati Uniti“.

Le sorprese continuano “alle ore 13.00 al Teatro del Giglio, dove va in scena Master of Erotica. “La carne e la carta” è il filo conduttore dell’incontro con gli autori che hanno definito l’immaginario collettivo del fumetto erotico italiano”. A seguire, “dopo il grande evento dedicato alla sua creatura, Jojo, il Maestro Hirohiko Araki incontra di nuovo il pubblico di Lucca e durante il talk show Hirohiko Araki e il Made in Italy, presso la Chiesa di San Francesco dalle ore 14.00“.

Nella programmazione degli eventi da non perdere, troviamo inoltre, “in Piazza San Francesco, un grande appuntamento con Scott Amos, Head of Studios di Crystal Dynamics, e Valerio Schiti, italianissimo disegnatore Marvel, per un panel completamente dedicato all’imminente Marvel’s Avengers, tra i titoli di punta della prossima stagione videoludica”. Inoltre, non mancheranno “i tornei eSport organizzati da Ferrari, con sessioni di hotlaps al simulatore e la possibilità di vincere delle Cover Art esclusivi per Lucca C&G. L’eSport dei professionisti sarà invece giocato presso l’Auditorium San Romano, la famosa ESL Cathedral, dove nella giornata di giovedì si svolgerà la prima parte del Gran Finale della League of Legends EuroCup tra alcuni dei giocatori più forti in cirolazione“.

Nel tardo pomeriggio, e precisamente, alle “alle 19.00, nella prestigiosa cornice del Teatro del Giglio è già tempo di premiazioni. Il red carpet di Lucca Comics & Games vedrà sfilare le eccellenze del fumetto mondiale, che si contenderanno tutti i premi: dai Gran Guinigi, cioè gli “Oscar italiani del fumetto” con l’annuncio dell’atteso Yellow Kid – Maetro del Fumetto, al Premio Lucca Junior, ma anche il Gioco d’Anno, il Gioco di Ruolo dell’Anno e i premi agli esordienti“.

A conclusione di questa giornata pazzesca ci sarà l’evento clou dedicato a The Witcher, l’attesissima serie originale di Netflix, che verrà presentato in anteprima mondiale alla kermesse toscana. “Assolutamente da vedere la mostra The Witcher – Le vesti del Continente, presso il Baluardo San Pietro fino al 3 novembre. I visitatori, tra abiti, armature e armi realizzati da sapienti artigiani, avranno l’opportunità di dare un primo sguardo al dietro le quinte dello show“.

Infine, la giornata “di Halloween terminerà poi alle 20.30 al cinema Astra, dove andrà in scena la proiezione speciale di Shining – The Extended Edition, a cura di Infinity“.

Lucca Comics & Games, gli altri appuntamenti della giornata:

10:30 [Si7] Auditorium S. Girolamo – L’arte di MTG: passato, presente e futuro: Gavin Verhey, Melissa Benson e John Avon raccontano 25 anni di arte per Magic: the Gathering.

13:30 [Si3] Sala Ingellis – Presentazione calendario tolkieniano: Il Calendario Tolkeniano è un laboratorio di sperimentazione e un’opportunità per far conoscere al pubblico i moltissimi artisti di talento italiani. Il vernissage sarà anche l’occasione di presentare il progetto musicale Galadriel’s song, che vede opere delle artiste e socie AIST Simona Calavetta e Livia De Simone illustrare il videoclip di un brano composto e inciso dal duo “La Dama e l’Unicorno”.

14:00 [Si7] Auditorium S. Girolamo – Audible presenta: La Scienza della Fantascienza: Audible presenta Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, Adrian Fartade, attore teatrale e divulgatore scientifico con il suo canale YouTube Link4Universe e Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico italiano, segretario nazionale del CICAP.

15:00 Mostre Palazzo Ducale – Walking through Jeff Jones’ exhibition: Visita guidata alla mostra di Jeffrey Catherine Jones in compagnia di Robert Wiener, il maggior collezionista ed esperto di Jones e dell’artista Phil Hale.

15:00 [Si3] Sala Ingellis – The Expanse con James S.A. Corey: Tiamat’s Wrath, ottavo volume della saga letteraria The Expanse, arriva in Italia tradotto e pubblicato da Fanucci Editore. Un incontro con gli autori per parlare a tutto tondo della saga, della sua storia e dei suoi sviluppi futuri.

15:30 Cinema Moderno – Netflix presenta: The Witcher – La serie: Incontro con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, l’autore Andrzej Sapkowski e le attrici Anya Chalotra e Freya Allan. Ingresso con biglietto/braccialetto della manifestazione valido quel giorno.

17:00 [Si8] Showcase Sala Tobino – Palazzo Ducale – Smith Adrian: Adrian Smith inizia la sua carriera giovanissimo alla Games Workshop. Il suo lavoro nella compagnia di Nottingham ha definito il look e le ambientazioni di “Warhammer” e “Warhammer 40,000”. Ha poi lavorato per le più grandi ditte del settore tra cui Wizards of the Coast, Riot Games e Fantasy Flight Games. Dalla sua graphic novel “Chronicles of HATE” è stato tratto il gioco da tavolo “HATE” pubblicato da CMON.

20:00 Sotterraneo San Colombano – Lucca RPG Night D&D Special: Sul canale Twitch LuccaComics&Games prenderanno vita alcune avventurose sessioni di gioco di ruolo, il tutto ovviamente condito dal brivido della diretta con Nicola Degobbis. Ospiti speciali Emanuela Pacotto, Leon Chiro, Roberta CKibe Sorge, Antonio Bellotta e Fabio Kenobit Bortolli.