Lucca Comics & Games sbarca a Milano: arriva il Feltrinelli Comics & Games

Lucca Crea e laFeltrinelli collaborano per rinnovare l’esperienza dedicata agli universi della Cultura Pop, creando uno spazio dedicato all’interno della libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, a partire da oggi 25 Novembre.

Dopo tre mesi di lavori, la libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano riapre i battenti, in una veste completamente ripensata e disegnata per ridefinire il concetto di socialità, che rappresenterà il primo concept di libreria ibrida, in cui tutte le esperienze culturali, a partire dal libro alla musica e dal gioco all’apprendimento, passando dal fisico al digitale senza soluzione di continuità.

Al suo interno sarà presente la nuovissima area Feltrinelli Comics & Games, un luogo nato dalla collaborazione con Lucca Comics & Games, content partner dell’iniziativa, pensato appositamente per gli appassionati di videogiochi, dei giochi da tavolo, della narrativa fantasy e dei fumetti, nella convinzione che il gioco digitale e fisico, insieme al mondo fantasy e alla letteratura disegnata, sia uno dei linguaggi possibili per raccontare e vivere una storia. Sarà uno spazio fornito di 12 postazioni multimediali di ultima generazione, realizzate in collaborazione con AK Informatica e una zona lounge dedicata al gioco analogico, in cui le community possano trovarsi e sfidarsi.

L’impegno di Lucca Comics & Games sarà anche quello di ideare e organizzare attività previste in quest’area per renderla il più inclusiva possibile, nel pieno rispetto dei valori che contraddistinguono il festival. Da sempre la manifestazione lucchese si occupa di mettere al centro tutti i passatempi umanisti, anche quelli convenzionalmente considerati ancora come ‘meno tradizionali’, esaltando le passioni dei fan e creando nuovi luoghi di aggregazione per le Community, che ogni anno si ritrovano a fine ottobre proprio nella città toscana per condividerle e amplificarle.

Da inizio 2021, inoltre, lo spirito di Lucca Comics & Games vivrà tutto l’anno all’interno della libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte: tornei e-Sport, di giochi di carte e giochi di ruolo, unboxing, incontri, corsi per pro-gamer e workshop dedicati ai mondi di riferimento del festival lucchese. Dai fumetti ai giochi, l’area ospiterà un ricco programma di dirette streaming con una regia e formati realizzati ad hoc; vi sarà anche la possibilità di organizzare presentazioni e attività in collaborazione con partner e aziende del settore, tramite esposizioni esclusive dei vari prodotti, dagli hardware per i giocatori fino agli accessori per gli amanti della cultura Pop; verranno realizzate anche anteprime con il coinvolgimento dei grandi marchi dello streaming on-demand legati al cinema, alla TV e alla musica. Il tutto targato Lucca Comics & Games.

Per ultimo, ma non per questo meno importante, per quanto riguarda il lato fumetto, si ricorda che anche quest’anno i Lucca Comics Awards (nati dall’evoluzione dei premi Gran Guinigi), i riconoscimenti ideati a Lucca per premiare le migliori opere a fumetti pubblicate ogni anno in Italia e i loro autori, sono stati i protagonisti degli scaffali delle librerie Feltrinelli di tutta Italia dopo l’annuncio andato in onda in esclusiva su Rai 4 il 31 ottobre sera (che potete recuperare cliccando su questo link).