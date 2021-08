Lucifer 6: il poster conferma la data di uscita

Vi avevamo già mostrato in questo nostro articolo un nuovo trailer di lancio e la data di uscita ufficiale per Lucifer 6, la stagione finale delle serie live-action basata sul celebre personaggio nato dalla mente di Neil Gaiman sulle pagine del suo storico Sandman (potete acquistare Sandman. Preludi e notturni – Vol. 1 qui su Amazon).

Ebbene, di recente TVLine ha divulgato in esclusiva il nuovissimo poster ufficiale di Lucifer 6.

Lucifer 6: “Tutte le cose cattive devono giungere a una fine“

Salvata da Netflix dopo tre stagioni prodotte da Fox, la precedente stagione di Lucifer (qui trovate la nostra recensione della prima parte, mentre in questo articolo potete leggere la nostra recensione della parte finale di Lucifer 5) sarebbe dovuta essere l’ultima. Ma quando Netflix ha sorpreso i co-showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich con la richiesta di un’altra stagione che fosse davvero quella finale, è stata creata una “lettera d’amore” di 10 episodi per tutti i Lucifans.

Henderson ha dichiarato che avevano ancora una storia da raccontare che ha fornito materiale a sufficienza per poter creare una nuova stagione composta da un totale di 10 episodi. Ha inoltre aggiunto che sarà davvero l’ultima. Per celebrare l’immimente uscita di Lucifer 6 è stato pubblicato un nuovo, infernale poster con i veterani della serie Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt, Lauren German, Tom Ellis, Rachael Harris, DB Woodside e Aimee Garcia. La locandina si p0resenta introdotta da una didascalia che recita: “Tutte le cose cattive devono giungere a una fine“. Dategli un’occhiata qui in basso!

Qui di seguito vi mostriamo invece ancora una volta il trailer di annuncio ufficiale di Lucifer 6 in italiano, in cui viene anche rivelata la data di uscita dei 10 episodi finali che la andranno a comporre:

Le prime 5 stagioni di Lucifer sono disponibili per la visione in esclusiva qui su Netflix, dove verrà anche rilasciata Lucifer 6. Il canto del cigno di Lucifer sarà dunque costituito da 10 episodi che saranno disponibili in esclusiva su Netflix a partire da venerdì 10 settembre.