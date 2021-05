Lupin III: da oggi su Italia 2 senza censure e in HD

Torna da questo pomeriggio, 6 maggio, a partire dalla 17 su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) Lupin III con le prime due serie storiche ma per la prima volta in chiaro in versione senza censure e soprattutto rimasterizzata.

Lupin III: le prime due serie storiche su Italia 2

Si parte con i primi tre episodi della prima serie, quella che i fan identificano come “giacca verde” e che, nella versione storica, conteneva la sigla “fisarmonica” interpretata da Irene Vioni, scomparsa qualche giorno fa.

Eccovi le sinossi:

Ep. 1 Trappola su quattro ruote: Pur di eliminare Lupin e i suoi amici il capo degli Scorpioni ha fatto costruire un falso circuito automobilistico, per incastrare il ladro più astuto del mondo.

Ep. 2 La barriera invisibile: I poteri, apparentemente magici, di Paikal gli consentono di terrorizzare i suoi nemici, primo tra i quali Lupin.

Ep. 3 Il terzo sole: Un losco individuo sta per impossessarsi di una miscela esplosiva molto pericolosa per le sorti del mondo; vieni coinvolta un bella fanciulla ma Lupin non lo permetterà.

Le prime due serie vanno in onda dopo il passaggio di Lupin III – Ritorno alle Origini. Ricordiamo che Yamato Video sta lavorando alla versione senza censure e rimasterizzata anche della terza serie storica.

Queste prime due serie storiche sono anche disponibili in blu-ray da Anime Factory che ha anche annunciato le nuove edizioni di La Donna Chiamata Fujiko Mine e Il Castello di Cagliostro in blu-ray 4k, trovate nel nostro articolo dedicato i primi dettagli.

Lupin III – La Prima Stagione

Dal geniale Monkey Punch Il cartone animato capostipite di una saga che ha fatto storia, la prima stagione di Lupin III per la prima volta disponibile anche in alta definizione nel formato Blu-ray con video nativo HD. Immancabile il doppiaggio storico con Roberto Del Giudice nel ruolo di Lupin ed Enzo Consoli nel ruolo di Zenigata, oltre all’audio originale giapponese con i sottotitoli italiani fedeli nel Blu-ray, le sigle italiane storiche e un booklet a colori.

Lupin III – La Seconda Stagione

Dal geniale Monkey Punch Il cartone animato che ha consacrato la saga, la seconda stagione di Lupin III per la prima volta disponibile in alta definizione nel formato Blu-ray e raccolta in tre box da collezione. Immancabile il doppiaggio storico con Roberto Del Giudice nel ruolo di Lupin, oltre all’audio originale giapponese con i sottotitoli italiani fedeli all’originale, le sigle italiane storiche e booklet a colori.

Le imperdibili avventure di Lupin III: il ritorno anche in edicola

Le imperdibili avventure di Lupin III è una collana inedita realizzata in collaborazione da Yamato Video e RCS Libri che comprenderà tutte e 6 le serie anime con protagonista Lupin III e la sua banda fra cui anche le serie mai raccolte finora in home video come La Donna Chiamata Fujiko Mine, L’Avventura Italiana e Ritorno alle Origini.

Eccovi come viene presentata la raccolta:

Preparati al colpo del secolo. È arrivata la serie completa di Lupin III, con tutti gli episodi delle serie tv del cartone animato diventato cult. Lupin III, Jigen, Goemon, Fujiko e Zenigata: eccoli di nuovo in una collezione che raccoglie tutte e sei le serie, dalla prima del 1971 (Le Avventure di Lupin III) all’ultima del 2018 (Lupin III – Ritorno alle Origini), per un totale di 291 episodi. Un’imperdibile collana in dvd da rivedere e collezionare per sempre. In ogni uscita troverai 4 figurine stickers per completare l’album da collezione in regalo con la prima uscita.

Le imperdibili avventure di Lupin III debutterà il 23 marzo in edicola con la prima uscita che comprende oltre al DVD anche l’album di figurine, al prezzo lancio di € 2.99. La seconda uscita costerà € 5.99; dalla terza il prezzo passa a € 9.99.

La collana sarà composta in totale da 63 DVD con usciranno con periodicità settimanale, per un totale di 291 episodi. Ogni DVD ha durata di circa 120 minuti e saranno presenti sia la traccia con audio italiano che quella con audio giapponese (sottotitoli solo in italiano).