Magic: The Gathering. Alcune informazioni su Ikoria: Lair of Behemoths

Interessanti novità nel mondo del LCG più famoso del mondo!

Wizards of the Coast, azienda parte del gruppo Hasbro e nota per essere a capo della produzione di Dungeons & Dragons, ha infatti rilasciato alcune informazioni relative a quella che sarà la nuova “serie di carte di Magic: The Gathering.

Ikoria: Lair of the Behemoths, questo il nome del prodotto, sarà disponibile nei negozi a partire da Aprile del prossimo anno; nel mentre la casa di produzione ha fatto sapere in che modalità sarà possibile acquistare le carte appartenenti a questa nuova espansione.

Ikoria: Lair of Behemoths Prerelease Pack. Queste saranno uscite destinate esclusivamente agli eventi Prerelease di Ikoria. Ciascun “pacco” conterrà 18 scatole che, a loro volta, conterranno 6 pacchetti Booster per Ikoria, una carta promo foil rara o mitica, un dado d20 Spindown da usare come conta-ferite, un set di token ”Parole Chiave” double-face e un codice di accesso per MTG Arena (la piattaforma online dedicata al gioco di carte Wizards).



Ikoria: Lair of Behemoths Theme Booster. Questi saranno veri e propri pacchetti “tematici” in formato gigante. In ognuno saranno presenti ben 35 carte della nuova espansione che saranno specificatamente legate ad uno dei 5 colori di Mana presenti in MAgic. Ogni kit di vendita conterrà due pacchi per ciascun colore, per un totale di 10 Theme Booster per set.

Infine, a chiudere le possibilità di acquisto, avremo Commander: Ikoria. Questa sarà un linea dedicata a 5 mazzi pronti all’uso, uno per ciascuno dei colori del gioco. Per i meno avvezzi al gioco di Magic, Commander è un format di gioco dedicato ai giocatori più casual di Magic: The Gathering, coloro che non disdegnano far parte di un circuito competitivo ma che i più disparati motivi non hanno modo di essere continuamente presenti alle competizioni ufficiali..

Nello specifico, ciascuno dei cinque mazzi sarà costituito da ben 71 carte mai viste prima; a queste si aggiungeranno alcune ristampe di elementi tematicamente legati al piano di esistenza di Ikoria (anche conosciuto come il Piano dei Mostri). Sebbene la data ufficiale di uscita sia stata stabilita in modo da coincidere con le altre uscite dedicata a questo mondo, WotC ha fatto sapere che i set Commander saranno disponibili dal 17 al 19 Aprile nel corso di alcuni specifici eventi Pre-release.



Ikoria: Lair of Behemoths sarà disponibile nei negozi a partire dal 24 Aprile 2020