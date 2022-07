In occasione del 30° anniversario di Magic The Gathering, Wizards of the Coast ha ufficialmente presentato al pubblico la nuova espansione del gioco di carte collezionabili in uscita il 9 Settembre e chiamata Dominaria Unita, tornando di fatto alla leggendaria ambientazione nella quale era ambientato il primo leggendario set.

Ben trent’anni fa, il piano d’esistenza di Dominaria fu l’origine di tutto e preparò il terreno per le battaglie dei planeswalker e dei colossi della magia che sarebbero avvenute negli anni successivi. Esso era pieno di elfi, goblin, draghi, angeli e moltissime altre creature sparse in splendidi paesaggi in cui si poteva percepire il crepitio degli incantesimi. Una dimensione evocativa e invitante, nella quale la ricca profondità di storie da raccontare era solamente agli inizi.

Oggi, Magic ha condiviso con i giocatori dozzine di piani di esistenza, luoghi remoti nel Multiverso, ciascuno con le proprie regole e caratteristiche uniche, ma la sua casa è sempre stata Dominaria. Ecco perchè Wizards of the Coast ha deciso di riportare gli appassionati dove tutto è cominciato.

La storia di Dominaria Unita

A partire dal 10 Agosto, si potrà leggere l’inizio della storia di Dominaria Unita che vedrà Karn, il golem Planeswalker, ripercorrere il passato di Dominaria per prepararsi a ciò che avverrà in futuro. Questo porrò le basi per la storia che si svolgerà in ben quattro set, a cominciare proprio da questo set, che vedrà anche il ritorno di volti familiari dall’ultima visita su questo piano dimensionale.

Ma quali sono le risposte che sta cercando Karn, visto che per Dominaria si prospettava un futuro prospero e luminoso? Forse in cuor suo sa che il nemico è già presente, ed è solo questione di tempo prima che scoppi il conflitto.

Rimanete sintonizzati anche il 18 Agosto, perchè Wizards of the Coast presenterà, durante l’evento del Wizards Presents l’intera storia del set, oltre ad altri contenuti in anteprima delle carte che ne faranno parte.

Leggende Perdute

Dominaria Unita è un punto di svolta tra celebrare il passato di Dominaria e guardare avanti al futuro con una storia che attraversa il Multiverso. E dal momento che Magic festeggerà nel 2023 il suo trentesimo compleanno, Wizards of the Coast ha deciso di renderlo letteralmente leggendario con alcune iniziative davvero interessanti.

La prima di queste è l’aggiunta, all’interno dei Collector Booster fisici, alcune carte dell’espansione Leggende, stampate originariamente nel 1994. Un modo per i collezionisti di riuscire ad ottenere carte decisamente datate e che hanno fatto la storia di Magic The Gathering.

Ma non solo! Perchè ogni booster, set e collector booster pack conterrà una carta leggendaria, con protagonisti i personaggi che i fan di lunga data riconosceranno. Saranno presenti piu’ di 40 creature leggendarie all’interno dell’intera espansione, con apparizioni sorprendenti che gli appassionati vecchi e nuovi potranno scoprire.

Pronti per il Wizards Presents?

Come detto poco sopra, il 18 Agosto ci sarà il Wizards Presents, l’evento in cui la compagnia presenterà le novità sia per quanto riguarda Dungeons & Dragons, sia Magic The Gathering, con un particolare focus su quello che rimane da vedere nel corso del secondo semestre del 2022 e i grandi annunci per quanto riguarda il 2023, compresi nuovi Secret Lair e espansioni facenti parte di Universes Beyond (speriamo in nuove notizie sul set dedicato al Signore degli Anelli).

Nel frattempo, potete già pre-ordinare i prodotti inerenti a Dominaria Unita, a cominciare dal Draft Pack, contenente tre pacchetti della nuova espansione che potete trovare a questo link. E se volete iniziare subito a giocare, vi consigliamo la confezione di buste Jumpstart, dove basta mischiarne due per giocare immediatamente e che potete acquistare a questo link.