MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, festeggia il Ferragosto con un evento speciale, dalle ore 21:30 all’01:00 di notte, dedicato alla musica e al divertimento con uno spettacolare schiuma party che renderà memorabile la serata a tutti i partecipanti.

MagicLand: il programma dell’indimenticabile Ferragosto

Allegria, entusiasmo, gioia e musica sono le parole d’ordine della serata. Per l’occasione, in console suonerà Dj And che intratterrà il pubblico facendolo scatenare con le hit più in voga dell’estate. E non finisce qui perché nel pieno dell’euforia, un cannone ricoprirà gli ospiti di schiuma per un divertimento senza fine. La serata non sarà che il culmine di una giornata indimenticabile e ricca di emozioni trascorsa al Parco, tra attrazioni, giochi acquatici, giostre adrenaliniche, spettacoli e show dedicati a grandi e piccini.

Imperdibile anche in questa giornata il nuovo spettacolo “BANG BANG”, in scena tutti i giorni alle ore 17:00 e alle ore 18:00 nella nuova area a tema Old West. I cowboy di MagicLand sono pronti a coinvolgere il pubblico a ritmo di musiche e danze western e ad accompagnarli alla scoperta dell’avventuroso mondo del mito americano.

Il Ferragosto più fresco e divertente dell’estate vi aspetta a MagicLand con una tariffa speciale a 14.90 euro, con ingresso a partire dalle ore 18:00. Per ulteriori informazioni riguardo all’acquisto dei biglietti o sull’evento stesso potete visitare il sito ufficiale. Vi ricordiamo che MagicLand è un Parco divertimenti situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma – Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da Sud. Recentemente è stato stipulato anche un accordo con Trenitalia per semplificare i collegamenti tramite mezzi pubblici. Attivo dal 9 aprile, il collegamento autobus, in pochi minuti e senza fermate intermedie, conduce i visitatori dalla stazione ferroviaria di Valmontone fino all’ingresso del Parco.