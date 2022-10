Continuiamo le nostre recensioni dedicate alle nuovissime action figure Bandai presenti in esclusiva a Lucca Comics and Games 2022. Sempre per la prolifica linea S.H. Figuarts, questa volta il protagonista è Majin Boo, uno degli antagonisti più iconici dell’universo di Dragon Ball. Scopriamo insieme tutti i dettagli di Majin Boo Good Bandai Event Exclusive.

Majin Boo – Il personaggio

Majin Bu è uno degli antagonisti principali del manga Dragon Ball di Akira Toriyama. Il personaggio compare innumerevoli volte anche nelle opere derivate come ad esempio Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, alcuni film e numerosi videogiochi. Il suo debutto lo vedeva al servizio del mago Bibbidy, impegnato a terrorizzare le galassie a distruggere pianeti nel suo tipico stile. Tuttavia, a un certo punto, Majin Boo ottiene finalmente la sua libertà…

Il packaging

Come per le precedenti proposte dedicate alle esclusive evento targate Bandai, anche questa confezione si presenta con i colori tipici della linea, con un rosa acceso in netto contrasto con lo sfondo nero. Realizzata in cartone leggero, di considerevoli dimensioni in relazione al personaggio, si presenta quindi con un design accattivante e brillante. Nella parte frontale del box trova posto l’immancabile finestra trasparente, che consente di vedere parte del contenuto posto al suo interno. In questo caso non è possibile vedere il personaggio nella sua interezza, tuttavia è possibile ammirare i due volti aggiuntivi e alcune mani con differenti aperture.

Lateralmente e posteriormente troviamo invece una serie di fotografie esplicative che mostrano il nostro personaggio in alcune pose statiche e dinamiche. Infine, presenti anteriormente il marchio Bandai, il classico Tamashii Nations e il logo di Dragon Ball Z da cui è ispirato il personaggio.

Una volta aperta la confezione, troviamo l’intero contenuto alloggiato e ben protetto nel classico blister trasparente. A corredo è presente anche il foglietto illustrativo con le istruzioni per la sostituzione delle parti intercambiabili, nonché uno sfondo rosa esclusivo.

Majin Boo – Event Exclusive –

Questa nuova proposta, data anche la grandezza delle figure, presenta a corredo un numero un po’ limitato di accessori. Tuttavia quelli presenti sono più che sufficienti a dare la giusta caratterizzazione che merita il personaggio. Nella confezione ci sono infatti due teste aggiuntive con le tipiche espressioni dell’antagonista che tutti noi conosciamo: una con un bel ghigno pronunciato e l’altra dedicata all’iconica linguaccia del personaggio. Le mani aggiuntive permettono invece di simulare tante pose dinamiche e di combattimento, nonché di impugnare saldamente la barretta di cioccolata inclusa nel box.

Una volta estratta la figure dal blister, il personaggio risulta al tatto molto solido seppur di difficile posizionamento. La figure è pesante, ma la particolare conformazione corporea del personaggio rende il soggetto non tanto stabile senza l’ausilio di un supporto esterno (non presente nella confezione). In posa statica, però, risulta comunque abbastanza semplice gestire il suo bilanciamento in fase espositiva. Purtroppo, discorso completamente diverso nel caso vogliate riprodurre le pose action. Diciamo che, dal punto di vista della stabilità, il personaggio dà il meglio di sé se esposto seduto. A complicare il tutto c’è poi il mantello, dotato di snodi e quindi anch’esso posabile , che complica leggermente il bilanciamento generale.

Nota positiva sono sicuramente gli snodi, presenti in grandi quantità e che permettono all’appassionati di sbizzarrirsi con la fantasia. Partendo dalla parte superiore del corpo, la testa ha una buona escursione in avanti e indietro, mentre è limitata invece in rotazione per via del mantello. Le braccia invece sono il punto forte della figure, esse possono eseguire qualsiasi tipo di movimento e sono libere da qualsiasi elemento di ostruzione. Anche il busto ha una buona escursione in avanti e indietro, mentre la rotazione laterale è davvero minima. Colpo di classe per quanto riguarda il mantello, che può essere movimentato finemente grazie alla presenza di parti distinte dotate ognuna di snodo. Passiamo ora alle gambe, che per via della loro fattezza non permettono grandissimi giochi. Esse possono essere ruotate in avanti e lateralmente, mentre la rotazione all’indietro è limitata dalla struttura dei pantaloni stessi. Nel suo insieme il personaggio risulta comunque posabile e la presenza dei volti aggiuntivi permette la creazione di molteplici scenari.

La colorazione e la scultura

Per quanto riguarda la colorazione e lo sculpt del personaggio, le critiche sono nulle. Tutto è realizzato magistralmente, la colorazione non presenta sbavature o imperfezioni. Il volti sono semplicemente splendidi e le espressioni realizzate da Bandai sono una chicca per ogni appassionato. Un occhio più attento può senz’altro notare la ricercatezza generale e la cura nella realizzazione, come ad esempio la precisione che presentano i puntini neri sopra il capo di Majin Boo o la grande M presente al centro del cinturone dei pantaloni.

La solidità

Come dicevamo, la figure si presenta molto solida al tatto ma richiede comunque una certa grazia nel maneggiarla. Gli snodi delle parti extra, come ad esempio quelli dedicati alle teste e alle mani aggiuntive, sono molto robusti e gli innesti calzano alla perfezione senza alcun tipo di indugio. Tuttavia, non possiamo dire a stessa cosa per quanto concerne gli attacchi delle parti che compongono il mantello. Essi sono di piccole dimensioni, per essere ben nascosti, e non semplici da innestare. La schiena del personaggio, che ospita i fori per il mantello, è realizzata in plastica molto rigida e questo complica decisamente le cose. Prestate quindi molta attenzione.

Majin Boo Good Bandai Exclusive – In conclusione

Come quanto esplicitato per la nuova proposta esclusiva del drago Shenron, anche questa nuova S.H. Figuarts è un must have per ogni appassionato del franchise di Dragon Ball. La sua qualità costruttiva generale, lo sculpt e la colorazione, sono eccellenti. La posabilità non è al top della categoria ma è comunque congrua con il design di Majin Boo Good, Bandai ha fatto un ottimo lavoro. Nel box sono inoltre presenti una serie di accessori extra in grado di rendere molto bene omaggio al personaggio.