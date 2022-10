Prima di vincere premi su premi grazie all’interpretazione nei panni di Walter White/Heisenberg in Breaking Bad, Bryan Cranston era stato protagonista di una delle sit-com più celebri dei primi anni 2000. Stiamo parlando di Malcolm in the Middle, serie andata in onda su Fox dal 2000 al 2006 e incentrata su una famiglia americana sgangherata e sfrontata. A quanto pare Bryan, che all’epoca interpretava Hal, padre sicuro di sé, simpatico e adorabilmente disastrato, starebbe realizzando un revival dello show.

Bryan Cranston sta realizzando il revival di Malcolm in the Middle

A lanciare l’indiscrezione è stato Frankie Muniz, interprete di Malcolm, terzogenito della stravagante famiglia. “So per certo che a Bryan non dispiace l’idea di un revival e sta scrivendo una bozza di sceneggiatura per poi partire con il nuovo progetto. Potrebbe quindi esserci qualcosa in caldo, ma non so altro al riguardo. Staremo a vedere” ha dichiarato ai microfoni di Fox News. L’attore ha poi aggiunto che ai tempi delle riprese era soltanto un ragazzino e non gli piaceva riguardare le scene girate, ammettendo di essersi reso conto soltanto con il passare del tempo di quello che avevano realizzato. “Abbiamo fatto 151 episodi e li ho guardati in seguito, tutti con mia moglie. Abbiamo senza dubbio realizzato un qualcosa di speciale. Me li sono gustati da fan e mi piacerebbe vedere cosa stia facendo quella famiglia in questo momento”.

Frankie Muniz says Bryan Cranston is developing a ‘Malcolm in the Middle’ revival (via @FoxNews) pic.twitter.com/IDVTEML73L — Culture Crave (@CultureCrave) October 26, 2022

Creato da Linwood Boomer, Malcolm in the Middle è stato un successo senza precedenti per le sit-com dell’epoca, vincendo ben sette Emmy, un Grammy e ottenendo sette nomination ai Golden Globe. Tutte e sette le stagioni dello show sono attualmente disponibili, anche in italiano, su Disney+. Al momento Bryan Cranston non ha smentito nè confermato le dichiarazioni della sua ex co-star. Qualora il revival dovesse prendere piede, sarà interessante capire se il cast originale ne farà in qualche modo parte o se verranno scelti attori nuovi di zecca.