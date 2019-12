Mark Hamill dà il suo addio a Luke Skywalker!

Mark Hamill, ultimamente, è abbastanza nostalgico con la saga di Star Wars, infatti su Twitter l’attore ha dato l’addio a Luke Skywalker – celebre personaggio da lui stesso interpretato. Oltre a questo, sempre utilizzando i suoi canali social, ha raccontato un aneddoto su una scena molto particolare.

L’attore statunitense, innanzitutto, ha omaggiato Luke Skywalker, un personaggio che ha interpretato per moltissimo tempo, dalla prima trilogia fino all’ultima – saltando la seconda, che si concentrava sul padre del protagonista, Anakin Skywalker aka Dart Fener.

“Mentre la fine si avvicina, non posso dirti quanto un singolo ruolo abbia significato per me nel corso degli anni. Grazie a lui, le persone sentono di conoscermi – Per lui tutti sono miei amici“, spiega l’attore attraverso il suo canale ufficiale Twitter. “Per lui sembra che il mondo intero fosse la mia famiglia. Sarò grato… per sempre“.

Mark Hamill, inoltre, nel corso di un inaspettato domanda e risposta, ha raccontato l’aneddoto curiosissimo su una scena di Star Wars, precisamente legata al quinto episodio – il secondo, nell’ordine cronologico dei film.

“Riguardando l’episodio cinque, mi chiedevo se Mark Hamill stesse davvero guardando la sua testa all’interno dell’elmetto di Vader, o se fosse stato aggiunto in seguito. Mi chiedevo, inoltre, se questa scena fosse stata girata prima o dopo aver scoperto che Vader era il padre di Luke“, chiede il curioso fan dell’attore.

La risposta è arrivata, e potrebbe sconvolgere molti appassionati di quel lungometraggio. “Insoddisfatti della testa finta che avevano realizzato, abbiamo deciso di riprendere la mia testa infilata in un’apertura del pavimento, sotto il set. La parte più difficile è stata tenere gli occhi aperti senza sbattere le palpebre mentre diffondevano il fumo per creare un’atmosfera consona alla scena“, conclude l’attore.

Vi ricordiamo, infine, che l’attore parteciperà all’ultimo atto di Star Wars, che debutterà nelle sale il 18 dicembre. Siete pronti per questo grande appuntamento?