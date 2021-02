Marvel annuncia Fantastic Four: Life Story

I Fantastici Quattro celebreranno quest’anno i loro primi 60 anni e la Marvel ha deciso di onorare il supergruppo creato da Jack Kirby e Stan Lee con una miniserie in 4 albi intitolata Fantastic Four: Life Story.

Fantastic Four: Life Story – i dettagli

La miniserie sarà scritta da Mark Russell (The Flintstones, Wonder Twins) e disegnata Sean Izaakse, come suggerisce il titolo, avrà la stessa struttura narrativa del fortunatissimo Spider-man: La storia della mia vita.

Come i lettori più addentrati sapranno, in quella miniserie veniva presentato un Peter Parker quindicenne nel 1962 (anno del suo debutto) che veniva poi seguito in varie fasi della sua vita mentre cresceva invecchiando “in tempo reale”. Una struttura narrativa inedita per i comics che tendono ciclicamente a ringiovanire i personaggi.

Fantastic Four: Life Story seguirà lo stesso identico principio introducendo i Fantastici Quattro nei “favolosi anni ’60”: Reed, Ben, Sue e Johnny saranno coinvolti nella Corsa allo Spazio sullo sfondo della Guerra Fredda vivendo quel fatidico viaggio in cui si verificherà un terribile incidente che conferirà loro grandi poteri e un terribile segreto, legati per sempre alla storia della Terra mentre si trasformano nella prima squadra di supereroi al mondo.

L’autore Mark Russell ha dichiarato:

Quello che ho sempre amato dei Fantastici Quattro è come riuscissero ad unire le dinamiche famigliari con i temi cosmici e di sopravvivenza della razza umana, come i rapporti interpersonali in qualche modo avessero una importanza cosmica. In Fantastic Four: Life Story cercheremo di portare questo approccio in una narrazione che unisca la storia di questa famiglia con quella dell’umanità in un arco di tempo di circa 60 anni.

Il disegnatore Sean Izaakse ha dichiarato: