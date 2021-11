In occasione del Disney+ Day, Disney sta svelando novità e annunci sulle prossime serie tv in arrivo sulla propria piattaforma di streaming. Tra questi, è stata annunciata la serie animata sui Marvel Zombies.

Per chi desidera entrare a far parte della community Disney Plus: fino a domenica 14 novembre, i nuovi abbonati che attivano il servizio e coloro che riattiveranno la sottoscrizione, potranno ottenere un mese di Disney+ a 1,99€ (successivamente 8,99€/mese).

Marvel annuncia la serie animata di Marvel Zombies in arrivo su Disney+

Disney ha appena annunciato la serie animata dei Marvel Zombies, la versione non-morta dei più famosi eroi dell’universo Marvel. I personaggi sono già apparsi nella serie animata What if…?, pubblicata nel corso della scorsa estate sulla piattaforma. La serie è stata sviluppata a partire dall’omonima serie a fumetti pubblicata nel 2000, ideata dallo stesso Robert Kirkman che ha successivamente creato la serie The Walking Dead per Image Comics, riscuotendo un successo tale da generare diversi sequel e addirittura un crossover con Army of Darkness. Successo ottenuto anche dallo stesso episodio dedicato all’interno di What if…?

Ambientata poco prima degli eventi di Avengers: Infinity War, nella puntata abbiamo visto alcuni dei più amati eroi dell’universo Marvel trasformati in morti viventi, con Spider-Man, in possesso della Cappa della Levitazione del Dottor Strange, Bruce Banner, Bucky, Okoye, Sharon Carter e Happy Hogan sopravvivere all’epidemia e cercare una cura per salvare i loro amici e compagni. Non ci sono ancora dettagli riguardo alla collocazione temporale della serie Marvel Zombies, se si legherà all’episodio di What if…? o se racconterà una storia indipendente. La nuova serie animata di Disney è stata presentata anche con un tweet, in cui è stato mostrato il logo ufficiale, lo stesso che Marvel utilizzò per presentare e pubblicare tutti i fumetti della linea, che potete recuperare subito su Amazon.

Nei piani dei Marvel Studios, Marvel Zombies non sarebbe stata l’unica realtà alternativa presentata in What if…? che avrebbe potuto godere di uno sviluppo ulteriore, dato che si era già parlato di sviluppare ulteriormente la versione Star Lord di Black Panther prima ancora della scomparsa dell’attore Chadwick Boseman. Secondo Bryan Anderson, direttore del progetto, Boseman non ne era al corrente, ma avrebbe sicuramente apprezzato la cosa, e dopo la morte dell’attore il progetto è stato accantonato, forse temporaneamente.

Insieme all’annuncio della serie sui Marvel Zombies, Disney ha pubblicato anche i primi teaser trailer ed immagini di altre serie in arrivo nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming, come She-Hulk, Moon Knight e Ms Marvel.

L’offerta di Disney+