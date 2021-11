Le prime immagini di She-Hulk dal Disney Plus Day

Disney, in occasione del Disney+ Day, sta pubblicando diverse immagini e trailer dei prossimi show facenti parte del Marvel Cinematic Universe che arriveranno su Disney+ nel corso del 2022. Tra queste ci sono anche le prime foto della serie su She-Hulk, la cugina del ben più famoso eroe verde Hulk e protagonista di una serie tutta sua.

She-Hulk, prime immagini della serie Disney+ in arrivo nel 2022

Sono appena state pubblicate da Disney le prime immagini della serie tv su She-Hulk, alias dell’avvocatessa Jennifer Walters, nonchè cugina di Bruce Banner/Hulk. La protagonista della serie è interpretata da Tatiana Maslany, attrice apparsa anche in Orphan Black. Dai primi dettagli emersi riguardo alla serie, l’avvocatessa di New York verrà coinvolta in un incidente stradale e trasportata in ospedale, dove per sopravvivere riceverà una trasfusione di sangue da parte del cugino Bruce. Insieme al sangue, Jennifer riceverà però anche parte delle radiazioni gamma che contraddistinguono il personaggio di Hulk, trasformando anche lei.

La serie She-Hulk esplorerà la doppia vita di Jennifer Walter, divisa tra la sua attività da nuova supereroina e il suo lavoro quotidiano di avvocato. Come già annunciato, e ora confermato anche dalle nuove immagini, nella serie apparirà anche lo stesso Bruce Banner di Mark Ruffalo. Insieme a lui, il cast vedrà anche Jameela Jamil interpretare la nemica di She-Hulk Titania, Tim Roth tornare nei panni di Abominio e anche gli attori Josh Segarra, Anais Almonte e Renee Elise Goldsberry, i cui ruoli non sono però stati ancora svelati. Per conoscere meglio il personaggio di She-Hulk in attesa della serie tv, vi consigliamo di recuperare alcuni fumetti Marvel che la vedono protagonista, tutti disponibili su Amazon.it, in particolare l’omnibus che raccoglie il ciclo scritto da John Byrne. E’ stata inoltre annunciata anche una nuova serie a fumetti, in arrivo a Febbraio 2022.

Jessica Gao sarà la regista dei dieci episodi della serie Disney+ di She-Hulk, avendo già dato prova delle sue abilità in Silicon Valley e Rick and Morty. Non solo She-Hulk, insieme a Moon Knight e Ms Marvel, sarà protagonista della propria serie, ma sembra anche che tutti questi personaggi avranno anche un ruolo nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe: è già stato confermato ad esempio che rivedremo Ms Marvel nel sequel di Capitan Marvel, intitolato appunto The Marvels, previsto per il 2023.

