Mentre il Marvel Cinematic Universe si appresta a riportarci in Wakanda a novembre con Wakanda Forever, anche Marvel Comics si prepara a riportare la nazione africana al centro degli interessi delle letture dei fan dei comics della Casa delle Idee. La presenza di un film del Marvel Cinematic Universe, tradizionalmente, viene accompagnata dall’uscita di nuove serie dedicate ai protagonisti delle pellicole che ampliano il franchise cinematografica dei personaggi Marvel. Non stupisce quindi l’annuncio di Marvel Comics dell’uscita di Black Panther: Unconquered, nuove miniserie dedicata al T’Challa fumettistico.

Se il Marvel Cinematic Universe è rimasto orfano del suo T’Challa, dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, nei comics il Vendicatore di origine africana torna a essere protagonista di una propria miniserie, che mira a indagare ulteriormente all’interno della mitologia e della tradizione wakandiana. A realizzare la serie sarà Bryan Edward Hill, già autore di una recente mini dedicata a Killmonger, che verrà affiancato da Alberto Foche (Miles Morals: Spider-Man) ai disegni.

Per Hill, questo ritorno nel Wakanda rappresenta l’occasione di esplorare la ricca mitologia della cultura locale, tramite una trama che ci porterò all’interno di aspetti del Wakanda mai esplorati prima, come ha spiegato lo stesso Bryan Edward Hill:

“Black Panther e il Wakanda significano tanto per la gente. È un onore contribuire con la mia immaginazione alla tradizione di questo personaggio. Sono davvero grato di poter realizzare solo fumetti che rappresentano qualcosa per me sul piano personale, e tornando alla Marvel questo certamente lo è. Spero che questo progetto non attiri solo i vecchi lettori del personaggio, ma attiri anche nuovi lettori. Dovrei dirlo? Perché no, Wakanda per sempre! Ma dovrete immaginarmi mentre incrocio le braccia dicendolo”