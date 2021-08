Matera Film Festival: Igort si unisce alla giuria della kermesse lucana

La seconda edizione del Matera Film Festival, in programma nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre, continua ad arricchire la sua platea di grandi ospiti.

Tra le fila della giuria ci sarà anche Igort, pseudonimo di Igor Tuveri, noto autore di fumetti, illustratore, saggista e musicista. Nel corso degli anni 80 i suoi fumetti appaiono sulle pagine di molte riviste nazionali e internazionali tra cui “Linus”, “Alter”, “Frigidaire”, “Metal Hurlant”, “L’echo des Savanes”, “Vanity”, “The Face”. Scrive i suoi articoli per Il Manifesto, Reporter, Il Corriere della Sera, Repubblica.

Nella seconda metà degli anni 80, invece, fonda numerose riviste tra le quali “Dolce vita”, “Fuego”, “Due”, “Black”. Dagli anni ’90 pubblica regolarmente in Giappone creando la serie “Amore”, ambientata in Sicilia, e “Yuri”, entrambe edite dalla casa editrice Kodansha.

Matera Film Festival 2021: annunciata la presenza di Igort

Tra le opere più celebri di Igort vi è senza ombra di dubbio 5 è il numero perfetto (2002), pubblicato in 15 paesi e diventato un film nel 2019 con Toni Servillo, da lui stesso sceneggiato e diretto.

La pellicola è stata presentata in anteprima al Festival di Venezia e in seguito in numerosi altri festival internazionali (Annecy, Sitges, Busan, Pingyao, Los Angeles, New York, Ghent, Budapest).

Nel 2013 è protagonista del documentario Igort, il paesaggio segreto, del regista Domenico Distilo nel quale viene illustrata la ricerca svolta per la trilogia di volumi sull’Unione Sovietica, la nascita della graphic novel e il proprio rapporto con il racconto per immagini.

Vi ricordiamo, infine, che alla kermesse lucana sarà presente un ospite d’onore d’eccezione: David Cronenberg, pluripremiato regista canadese che non ha bisogno di presentazioni. Il programma completo dell’evento sarà diffuso nei mesi a venire sul sito ufficiale: https://www.materafilmfestival.it/.

Se non avete ancora avuto modo di leggerlo, potete recuperare il fumetto 5 è il numero perfetto nella nuova edizione in copertina rigida.