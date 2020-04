Matrix 4: Joe Pantoliano avrebbe voluto partecipare al film

Prima della sospensione per l’emergenza sanitaria, la produzione di Matrix 4 stava procedendo spedita, con il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss nei panni di Neo e Trinity. Ma un altro attore avrebbe voluto partecipare nuovamente al film: Joe Pantoliano, l’interprete del perfido Cypher.

Joe Pantoliano ha svolto un ruolo piuttosto importante nell’aiutare Lana e Lily Wachowski all’inizio della loro carriera. L’attore ha recitato nel thriller del 1996, Bound, nel ruolo dell’antagonista principale e mafioso Ceasar. Nel 1999 arrivò poi il momento di The Matrix, nel quale Pantoliano interpretava Cypher, un membro della Nabucodonosor, una nave della resistenza umana che tradì i suoi compagni.

Sebbene il suo personaggio sia morto nel primo capitolo, l’attore ha dichiarato, parlando nel podcast Cinema Blend’s Reelblend, che chiese a Lana Wachowski di poter partecipare al quarto film:”Sì, sarei interessato, ma dubito che mi riporteranno indietro. Ho fatto pressioni per questo, credimi. Ho inviato piccoli messaggi a Lana chiedendoglielo, ma senza ricevere mai una risposta.”

Nonostante incontrino destini simili nella trilogia di The Matrix, le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss torneranno nel nuovo film insieme a Jada Pinkett-Smith. Mentre assassinava l’intero equipaggio nel film del 1999, Cypher alla fine incontrò la sua fine, rimanendo fulminato da un raggio laser, rivoltogli contro dall’operatore Tank, sopravvissuto al suo attacco. E’ quindi difficile immaginare un suo ipotetico ritorno.

La produzione di Matrix 4 è iniziata molto prima della sua apparizione nel podcast e attualmente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in corso e a meno che non venga fatta una riscrittura all’ultimo momento o ci sia la volontà di aggiungere un cameo o un easter-egg, probabilmente non vedremo più Cypher. La sceneggiatura del film è scritta da Lana Wachowski insieme a Aleksandar Hemon e David Mitchell per Warner Bros. Oltre ai già citati Reeves, Moss e Smith, nel cast avremo Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith e Yahya Abdul-Mateen II. Matrix 4 è programmato per l’uscita il 21 maggio 2021.