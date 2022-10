Fin dal loro arrivo sul mercato nel 1968, le macchinine Hot Wheels sono state un punto fermo nella scatola dei giocattoli di ogni bambino appassionato di auto. Oggi, con il marchio MEGA Construx, Mattel porta il marchio nel fantastico mondo dei giochi di costruzione e dei mattoncini, producendo svariati set che permettono di costruire la versione in mattoncini dei modelli Hot Wheels più iconici e immediatamente riconoscibili, in particolare quelli ideati e disegnati da Larry Wood (potete leggere QUI la sua scheda nella Wiki su Fandom.com dedicata a Hot Wheels), meglio conosciuto dagli appassionati e dai collezionisti come Mr. Hot Wheels. In questo nostro articolo vogliamo concentrarci sui set MEGA Construx più dedicati ad un pubblico di costruttori adulti, di collezionisti e di appassionati di auto in generale.

Mattel, che nel 1996 acquisì i diritti dei modellini Matchbox dalla Tyco, ha trasformato in modelli costruibili alcuni dei più iconici modelli Hot Wheels, tra cui quelli ideati e disegnati da Larry Wood, che iniziò a lavorare alla Mattel alla fine degli anni ’60 (la maggior parte dei quali trascorsi a disegnare auto per la Ford) come designer per le Hot Wheels, supervisionando il design della maggior parte delle macchinine con cui siamo cresciuti. Dopo 40 anni di lavoro in Mattel, Larry Wood si è ritirato ufficialmente dalla progettazione nel 2019, anche se collabora ancora oggi con come consulente e artista freelance.

Hot Wheels ha entusiasmato fan di diverse generazioni con le sue macchinine e i suoi giocattoli, fino a diventare oggetto di numerose serie animate e videogame, tra cui Hot Wheels Unleashed, oltre che interessare e coinvolgere migliaia di collezionisti in tutto il mondo. Robbie Brenner, produttore esecutivo di Mattel Film, il film live-action sulle Hot Wheels che JJ Abrams produrrà grazie alla sua Compagnia Bad Robot e dichiara:

“Le Hot Wheels sono dei leader della cultura automobilistica, e da decenni trasmettono entusiasmo per questo settore. Adesso i fan di tutte le generazioni potranno avventurarsi in questa grande corsa realizzata da J.J. Abrams e dalla Warner Bros. Insieme trasformeranno questa proprietà intellettuale in storia appassionante per il grande schermo“

Nel progetto saranno coinvolti anche il vice presidente di Mattel Films Kevin McKeon ed Andrew Scannell, assieme al vice presidente di produzione Peter Dodd. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

MEGA Construx Hot Wheels #HBD50 Bone Shaker

Il set permette di costruire Bone Shaker in edizione da collezione. Il modello in scala 1:18 include l’iconica decorazione a forma di teschio sul cofano anteriore, il telaio cromato e il motore a vista, ruote che girano davvero, sedile di guida, portiere e bagagliaio che si aprono. Il set include anche il corrispondente modello die-cast completo di supporto costruibile per esporlo accanto al modello grande in mattoncini. Il set è composto da 904 mattoncini e pezzi speciali.

Ideata e disegnata da Larry Wood, è caratterizzata da un iconico teschio sulla parte anteriore. Sono state disegnate e commercializzate versioni a tetto chiuso e a tetto aperto, e persino una versione con il volto di Joker al posto del teschio. La Bone Shaker ha generato numerosi altri derivati, con rivisitazioni alternative dell’iconico design. E’ stata realizzata persino una versione reale della Bone Shaker, creata da Action Vehicle Engineering nel 2011 e basata su una Chevrolet Corvette C5, della quale monta il motore V8 da 5,7 litri.

MEGA Construx Hot Wheels #HDJ98 Rodger Dodger

Grazie a questo set è possibile costruire la versione in scala 1:20 da collezione della celebre macchinina Hot Wheels. La versione di Rodger Dodger scelta per essere riprodotta con i mattoncini è quella con la livrea Magic 8-Ball. Il modello include vari dettagli che possiamo trovare nel modello originale die-cast: NOs nel bagagliaio, cofano e motore removibili. Il set include anche il modello classico die-cast (con uno dei dieci messaggi casuali della Magic 8-Ball stampato sulla base) completo di supporto costruibile per esporlo accanto al modello in mattoncini. Questa iconica muscle car punta a offrire prestazioni elevate, ma oggi è anche perfetta per essere messa in mostra. E’ composto da 700 mattoncini e pezzi speciali.

Anch’essa ideata e disegnata da Larry Wood, Rodger Dodger è una rappresentazione Hot Wheels di una muscle car modificata, una delle numerose variazioni del design Bye-Focal. Riuscite a vedere oltre l’enorme motore che esce dal cofano?

MEGA Construx Hot Wheels #HDJ97 Street Rodder

Il set permette di costruire il modello in edizione da collezione di Street Rodder. Il modello in scala 1:20 include dettagli di pregio quali il sistema del NOs nel bagagliaio, il volante e il cambio mobili, ruote funzionanti, sedile del guidatore, le portiere apribili, l’enorme motore a vista e una vivace livrea con fiamme. E’ composto da 493 mattoncini e pezzi speciali.

La Street Rodder è la versione roddata della Ford Roadster del 1932, personalizzata in stile anni ’50 con carrozzeria senza parafanghi e una linea aggressiva. Ovviamente, anche la versione originale di questa macchinina è nata da un’idea e da un progetto del solito Larry “Mr. Hot Wheels” Wood.

MEGA Construx Hot Wheels #HDJ96 Purple Passion

Grazie a questo set potremo costruire il modello in edizione da collezione di Purple Passion. Il modello in scala 1:20 include dettagli della macchinina reale quali l’impianto stereo integrato nel bagagliaio, le porte e il bagagliaio apribili, i sedili a panchina e l’iconico design degli anni ’50, completato da una vivace verniciatura viola. E’ composto da 660 mattoncini e pezzi speciali. Purtroppo, nel momento in cui questo articolo viene scritto, il set è disponibile solo per il mercato USA.

Anch’essa nata dalla sapiente e talentuosa mano di Larry Wood, il design di Purple Passion è basata sulle forme di una Mercury del ’49.

MEGA Construx Hot Wheels #GWW84 Tesla Cybertruck

Il set permette di costruire il modello in mattoncini del futuristico Tesla Cybertruck. Una volta costruito, il modello riproduce il design dell’iconico esoscheletro, catturandone le linee slanciate e gli angoli acuti. Ricco di dettagli che troviamo anche nel veicolo originale, alcuni sono dinamici: sospensioni regolabili in altezza, copribaule retrattile, portellone posteriore ribaltabile con rampa a scomparsa, 4 portiere apribili, sedili ribaltabili, fondo con vano interno, sterzo funzionante, finestrini in vetro blindato, interni riprodotti con accuratezza, interni fedeli all’originale, comprensivi di tablet e porta-bicchiere. Il set include anche l’easter egg del vetro rotto durante la presentazione al pubblico del veicolo reale. E’ composto da 3.283 mattoncini e pezzi speciali.

Ideato e disegnato da Phil Riehlman per Hot Wheels, la macchinina Tesla Cybertruck è basata sul progetto dell’autocarro leggero completamente elettrico progettato da Franz von Holzhausen, Sahm Jafari, Ian Kettle, Woo-Tak Kim e Julien Bilodeau per Tesla.

MEGA Construx Hot Wheels #GYG66 Twinduction Hauler Pack

Sicuramente più indicato e orientato a piccoli costruttori, vi segnaliamo anche questo set, in quanto l’accoppiata del modello di una iconica Hot Wheels e del suo truck da trasporto inclusi in un unico set è ispirato ai pack 2-in-1 Hot Wheels dell’iconica serie denominata Car Culture: Team Transport, una serie premium di set da 2 auto prodotta a partire dal 2018, composta dal modello di un’auto premium e dal truck per il suo trasporto, entrambi con la stessa livrea, come ad esempio il pack Hot Wheels Premium CAR Culture Team Transport Set #19 Ford Mustang Boss 302 ’69 e truck retrò. Il modello del truck retrò, in questo caso presentato con livrea Ford, è opera del designer Mark Jones, mentre quello della Ford Mustang Boss è opera del designer Jun Imai.

Il set MEGA Construx include due modelli costruibili: quello dell’iconica Twinduction e quello dell’autocarro con rimorchio che la trasporta. Include anche 2 micro personaggi snodabili in tuta da pilota da corsa. La riproduzione delle robuste fiancate e del collettore a doppia aspirazione di Twinduction, nonchè la rampa di salita-discesa di accesso al pianale del rimorchio sono tra i dettagli che troveremo in questo set. E’ composto da 355 mattoncini e pezzi speciali.

La Twinduction è stata disegnata e progettata per la prima volta nel 2011 da John Violette, si ispira ad una versione futuristica di una classica muscle car americana, con un muso minaccioso, fianchi muscolosi, collettore a doppia aspirazione e un motore potente.

Non sono ancora disponibili alla vendita in Europa o negli USA, ma MEGA Construx ha prodotto due ulteriori modelli dedicati ad un pubblico di costruttori adulti e di collezionisti. Scopriamoli insieme.

MEGA Construx Hot Wheels #HHM00 Mod Rod

Il set permette di costruire il modello in edizione da collezione di Mod Rod. Il modello in scala 1:18 include dettagli della macchinina reale quali il potente V6, massiccio sistema di aspirazione, finestrini avvolgenti, portiere, bagagliaio, vano motore apribili e dettagliati interni rimuovibili. E’ composto da 641 mattoncini e pezzi speciali.

Il design ad opera di Dmitriy Shakhmatov del modello originale Mod Rod, unisce il meglio del vecchio e del nuovo!

MEGA Construx Hot Wheels #HHL99 Muscle Bound

Grazie a questo set è possibile costruire la versione in scala 1:18 da collezione della celebre macchinina Hot Wheels. Il modello costruibile di questa edizione da collezione per adulti della iconica Muscle Bound include dettagli realistici quali le porte e il bagagliaio apribili, ruote che girano, sedile del guidatore, il cofano apribile con supporto per esporre il motore e grafiche con decorazioni immediatamente riconoscibili. E’ composto da 622 mattoncini e pezzi speciali.

Disegnata nel 2019 da Tyler Charest, il modello unisce l’idea di accelerazione da urlo e di stile iconico, omaggiando l’era delle muscle car americane. Il doppio motore V8 è così grande che è stato necessario costruire un enorme rigonfiamento nel cofano per contenerlo!

Aggiorneremo l’articolo non appena disporremo di nuove informazioni in merito alla disponibilità per l’acquisto dei due nuovi set.