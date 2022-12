Dopo aver interpretato un giovane Tony Soprano ne I Molti Santi del New Jersey, film prequel della serie cult I Soprano, Michael Gandolfini è pronto a fare il salto nel Marvel Cinematic Universe. Il figlio del compianto James Gandolfini debutterà in Daredevil: Born Again, show incentrato sul vigilante di Hell’s Kitchen e in sviluppo per Disney+, ma il suo ruolo è ancora top secret. A quanto pare, però, l’attore avrebbe firmato per diversi progetti all’interno dell’MCU.

Dal mondo dei Soprano alla Marvel, Michael Gandolfini pronto al debutto nell’MCU

L’indiscrezione è arrivata dal portale Murphy’s Multiverse secondo cui Gandolfini potrebbe vestire i panni di Richard Fisk, figlio di Wilson Fisk e personaggio ben noto nei fumetti Marvel. La serie su Daredevil è stata annunciata in pompa magna al San Diego Comic-Con di quest’anno e vedrà Charlie Cox e Vincent D’Onofrio nuovamente nei panni di Daredevil e Kingpin. Composto da ben 18 episodi, lo show farà ufficialmente parte della Fase 5 dell’MCU e arriverà su Disney+ nel 2024. Al momento non è ancora stato confermato se gli attori della serie Netflix, su tutti Deborah Ann-Woll, torneranno anche in questa nuova iterazione.

La nuova serie potrebbe inoltre gettare le basi per un futuro scontro con Spider-Man: nella storia cartacea, infatti, abbiamo un Daredevil posseduto dalla Bestia della Mano, e in procinto di prendere il controllo su Hell’s Kitchen. A tentare di fermarlo troviamo alcuni supereroi tra cui anche l’amichevole ragno di quartiere. Ma non è tutto, perchè si vocifera che Daredevil Born Again possa adattare la run a fumetti in cui Wilson Fisk/Kingpin diventa sindaco. Nella run a fumetti Fisk ottiene la vittoria truccando le elezioni e si conquista il favore dei cittadini aiutandoli durante gli eventi di Secret Empire. Successivamente anche Matt Murdock diventa sindaco e la sua storia culmina nel fumetto #612 intitolato The Death of Daredevil.