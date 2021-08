Midnight Mass, nuovo trailer per la serie erede di Hill House e Bly Manor

Buone notizie per i fans della serie antologica “Haunting of”. Anche se il creatore Mike Flanaghan ha dichiarato che, al momento, non è in programma una terza stagione dopo Hill House e Bly Manor, lo stesso Flanaghan, assieme al suo coproduttore Trevor Macy e alcuni membri del cast, hanno lavorato a una nuova serie horror, Midnight Mass.

La nuova serie, anche questa in esclusiva Netflix, debutterà in streaming a partire dal prossimo 24 settembre e racconterà le vicende di Riley, interpretato da Zach Gilford, un giovane afflitto da numerosi problemi che ritorna nella sua cittadina natale, una piccola comunità su Crockett Island.

Il suo ritorno coincide anche con l’arrivo di un misterioso prete, Padre Paul, interpretato da Hamish Linklater, assegnato proprio alla chiesa locale di Crockett Island che sta cominciando a soffrire notevolmente di questo suo isolamento. Dopo il loro arrivo però, una serie di avvenimenti inspiegabili, che per qualcuno potrebbero apparire come dei veri e propri miracoli, riaccendono negli isolani un rinnovato fervore religioso…

Midnight Mass non è associato ufficialmente ne a Bly Manor ne a Hill House (link Amazon), ma il cast, composto in larga parte da attori che hanno preso parte a entrambe le serie, potrebbe far pensare a un qualche collegamento. In Midnight Mass infatti ritroveremo Kate Siegel (Theo Crain in Hill House, Viola in Bly Manor), Rahul Kohli (Owen in Bly Manor), Alex Essoe (Charlotte Wingrave in Bly Manor), Annabeth Gish (Mrs. Dudley in Hill House), Robert Longstreet ( Mr. Dudley in Hill House), Samantha Sloyan (Leigh Crain in Hill House) e Henry Thomas (Hugh Crain in Hill House, Henry Wingrave in Bly Manor).

Flanaghan, presentando la sua ultima fatica alla stampa, ha dichiarato che Midnight Mass è il progetto che ha preferito più di tutti fino ad ora, e che l’idea di fondo, alla base della trama di questa nuova serie lo spaventa profondamente. Su Crockett Island, cose oscure sono al lavoro in molti modi ma, quelle derivanti dalla natura umana sono nettamente più spaventose di quelle di origine soprannaturale. Ma Midnight Mass esplorerà anche altre tematiche, come quelle della Fede, e di come la gente ci si aggrappi nei momenti di maggiore sconforto.

Insomma, Midnight Mass ha tutte le carte in regola per risultare un prodotto estremamente interessante, e il trailer che è stato da poco rilasciato, non fa altro che confermarlo. Riuscirà questa serie a essere però all’altezza di The Haunting of Hill House e Bly Manor?