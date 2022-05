L’appuntamento con il cinema di Sky si rinnova anche a maggio. E per sapere quali sono i contenuti mensili da non perdere, proponiamo la nostra selezione dei migliori film Sky Cinema di maggio, a cui tutti gli abbonati potranno accedere per godere di titoli di qualità comodamente da casa. Inoltre, per chi vuole avere sott’occhio la proposta filmica completa di questo mese, è presente l’elenco di tutti i titoli che saranno trasmessi a maggio su Sky Cinema. Buona visione!

I migliori film Sky Cinema di maggio

Diabolik

Diretto dai Manetti Bros. e giunto nei cinema italiani con un ritardo causato dalla pandemia che non ha fatto altro che accrescere l’hype, Diabolik approda finalmente anche nel catalogo Sky Cinema. Con la presenza di Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea come protagonisti della pellicola, Diabolik riprende le avventure di uno dei ladri più celebri dei fumetti, ideato dalle sorelle Giussani nei primi anni ’60. Benché abbia spaccato le opinioni sul suo conto, non c’è dubbio che Diabolik sia un film italiano da non perdere, disponibile sul canale Sky Cinema Uno lunedì 2 maggio.

Nella versione di Diabolik dei Manetti Bros. troviamo il Re del Terrore (interpretato da Luca Marinelli) impegnato a terrorizzare la cittadina di Clerville con i suoi portentosi furti. L’arrivo in città della ricca Lady Eva Kant (Miriam Leone) spinge Diabolik a congegnare un piano per mettere le mani sul gioiello in possesso della donna, il Diamante Rosa. Eva diventa tuttavia la complice perfetta per il ladro, che intanto se ne è innamorato, e insieme sapranno come fronteggiare l’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea), deciso a mettere le manette intorno ai polsi del misterioso Diabolik.



America Latina

Il tricolore è ancora presente con America Latina, tra i migliori film Sky Cinema di maggio. Film scritto e diretto da Damiano e Fabio D’Innocenzo, America Latina sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky domenica 8 maggio su Cinema Due. La pellicola è stata presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e il suo cast comprende Elio Germano, Astrid Casali, Carlotta Gamba, Federica Pala, Maurizio Lastrico e Sara Ciocca.

Nel film America Latina seguiamo le vicende di Massimo, dentista benestante che vive in una villa nei pressi di Latina. Con lui, vivono la moglie, Alessandra, e le due figlie Ilenia e Laura. Tutto sembra procedere con la consueta tranquillità quando un giorno, all’interno dello scantinato della villa, Massimo trova una bambina legata e imbavagliata. Non sa chi l’abbia portata lì, come e perché, ma da questo momento la vita di Massimo si trasformerà in un incubo a occhi aperti.



Ghostbusters: Legacy

Come recita il titolo, i protagonisti raccolgono l’eredità lasciata dai loro predecessori e proseguono la caccia ai fantasmi iniziata nel 1984 con la pellicola di Ivan Reitman. L’eredità non è però solo figurata, poiché dietro la macchina da presa troviamo stavolta il figlio di Ivan, Jason Reitman, grazie al quale la saga trova un suo prosieguo (è di questi giorni l’annuncio che Ghostbusters 4 si farà). Impossibile non includere Ghostbusters: Legacy nel nostro piccolo elenco dei migliori film Sky Cinema di maggio: l’arrivo sullo schermo è previsto per il 16 maggio su Sky Cinema Uno e a tenerci compagnia con le loro avventure “fantasmagoriche” ci saranno Finn Wolfhard, Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace, oltre ad alcuni nomi della “vecchia guardia”.

Sono proprio questi ultimi ad aver lasciato l’eredità di acchiappafantasmi a una nuova generazione, come scoprono Callie e i suoi due figli Phoebe e Trevor. Dopo essersi trasferiti in una malconcia fattoria nella cittadina di Summerville, i tre avvertono frequenti scosse del terreno che tuttavia non sembrano essere attribuite a un’attività sismica. Nella fattoria, trovano però uno strano oggetto che Gary Grooberson, professore di Phoebe, identifica come la copia perfetta di una trappola per fantasmi. Esso però non è una copia, ma l’originale utilizzato a New York negli anni ’80 e Gary crede di sapere a cosa sono dovute le tremende scosse.



Dragon Girl

Tra i migliori film Sky Cinema di maggio, anche titoli per tutta la famiglia, come Dragon Girl, film diretto da Katarina Launing che parla dell’amicizia tra una bambina e un drago. Girato tra Norvegia e Repubblica Ceca e presentato al Giffoni Film Festival nel 2021, Dragon Girl è distribuito da Koch Media e vede protagonisti Anders Baasmo Christiansen, Kyrre Haugen Sydness, Vanessa Borgli e Kai Kolstad Rodseth.

Nel villaggio di Borington una bambina di 11 anni si nasconde dalla polizia, in quanto rifugiata, poiché teme che la sua condizione la costringerà a lasciare il paese. Trovato rifugio nello scantinato di una casa i cui abitanti sono temporaneamente assenti, Sara trova tuttavia qualcosa di sorprendente: un piccolo drago. La presenza di entrambi sarà però scoperta dal giovane aspirante YouTuber Mortimer. Per scoprire in che modo queste nuove conoscenze potranno evolversi, non resta che segnare l’appuntamento con Dragon Girl per il 20 maggio, su Sky Cinema Family.



L’Ultimo Libro

Concludiamo la nostra carrellata dei migliori film Sky Cinema di maggio con la commedia drammatica di Lina Roessler, L’Ultimo Libro. Il film vede protagonisti Michael Caine e Aubrey Plaza, insieme a Scott Speedman, Ellen Wong, Cary Elwes. L’Ultimo Libro è stato distribuito nel 2021 e sarà disponibile questo mese, sabato 21 maggio, su Cinema Due.

Qui troviamo Michael Caine nei panni di Harris Shaw, iracondo scrittore in pensione, che si vedrà costretto a tenere un ultimo tour promozionale del suo libro. Accanto ad esso Aubrey Plaza nel ruolo di Lucy, giovane donna che ha ereditato la casa editrice che ha reso famoso Shaw e che dovrà fare i conti con le sue eccentricità durante il tour.

L’elenco completo dei titoli

Domenica 1 maggio THE SURVIVALIST (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Lunedì 2 maggio DIABOLIK (ore 21.15) Lunedì première Sky Cinema Uno

Giovedì 5 maggio ESCAPE ROOM 2 – GIOCO MORTALE (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Venerdì 6 maggio DIAVOLI 2 EP 5-6 (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Sabato 7 maggio ME CONTRO TE: IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Domenica 8 maggio AMERICA LATINA (ore 21.15) Sky Cinema Due

Lunedì 9 maggio (IM)PERFETTI CRIMINALI (ore 21.15) Lunedì première Sky Cinema Uno

Giovedì 12 maggio NATO CAMPIONE (ore 21:15) Sky Cinema Uno

Venerdi 13 maggio DIAVOLI 2 EP 7-8 (ore 21.15) Sky Cinema Uno

Domenica 15 maggio SULLA GIOSTRA (ore 21.15) Sky Cinema Due

Lunedì 16 maggio GHOSTBUSTERS: LEGACY (ore 21.15) Lunedì première Sky Cinema Uno

Venerdì 20 maggio DRAGON GIRL (ore 21.00) Sky Cinema Family

Sabato 21 maggio L’ULTIMO LIBRO (ore 21.15) Sky Cinema Due

Sabato 28 maggio AIUTO, HO RISTRETTO I MIEI AMICI (ore 21.00) Sky Cinema Family

Domenica 29 maggio RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY (ore 21.15) Sky Cinema Uno