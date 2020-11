Gli imperdibili robottoni per ogni collezionista

Se invece di sognare la California avete sempre sognato il Giappone e i suoi mitici Robottoni tanto da essere il vostro pane quotidiano, questo articolo siamo certi che farà proprio al caso vostro!

I migliori Robot

Prodotti selezionati:

Eva 01 Test Type – Metal Build

Questa action figure è una riedizione dell’Eva 01 già proposta in precedenza. Cosa cambia dalla vecchia versione? Ve lo diciamo subito: per prima cosa godrà di una nuova colorazione metalizzata e in più avrà in dotazione la Lancia di Longinus lunga ben 39 cm che nella versione precedente non c’era. Tra i numerosi accessori che troveremo a corredo ci saranno: una base espositiva di sostegno, delle mani intercambiabili e diverse armi. L’eva 01 è realizzato in metallo e plastica ed è alto ben 22 cm.

Ufo Robot Goldrake

Il primo robot in versione animata ad arrivare in Italia è stato proprio lui il Grandizer, in Italia conosciuto come Goldrake. Questa edizione molto più simile al cartone animato è uscita qualche anno fa ma è ancora disponibile ad un prezzo “normale” visto che non è andato ancora esaurito in magazzino. Realizzato sia in plastica che metallo è completamente snodabile e dispone di molti accessori a corredo per simulare le 1000 battaglie che abbiamo sempre ammirato nel cartone animato. Un pezzo da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

Mazinga Z Anime Color Edition

Un’altro pezzo da 90 che i nostalgici ricorderanno benissimo. Il robot più amato dai Giapponesi del maestro Go Nagai viene riproposto in una colorazione che rispecchia la versione in cartone animato che abbiamo visto in tv da piccolini. La cura dei dettagli sono davvero ottime e grazie alle tante articolazioni, la figure ha una grande posabilità.

Getter 1

Per la linea Dynamic Classic, l’azienda ha realizzato il robot ispirato alla versione animata di “Getter Robot“ (in Italia meglio conosciuta come Space Robot), completamente ridisegnato e prodotto con le più moderne tecnologie. Creato con numerosi punti di snodo e parti in Die cast, per un’altezza totale di circa 18 cm.

Getter 2 & 3

Direttamente dall’anime “Getter Robot” arrivano i Soul of Chogokin D.C. dei Getter 2 & 3. Venduti in un’unica confezione, le figure realizzate in plastica e metallo, sono alte 17 e 10 cm e sono molto dettagliate. Entrambe hanno a corredo di accessori e parti intercambiabili.

Eva 01 – 00 Robot Spirits

La linea Robot Spirits presenta dei modelli dell’Eva 01 e dell’Eva 00 tratti da “Rebuild of Evangelion“. Questa linea presenta dei modelli particolarmente articolati ed accessoriati, realizzati totalmente in plastica precolorata, ricchi di dettagli e dal design generalmente molto fedele alle controparti animate.

Jeeg Robot D’acciaio

Anche il famoso Jeeg Robot d’acciao (Kotetsu Jeeg, il nome originale Giapponese) è uno dei robot che hanno segnato la nostra infanzia. Chi non ha mai indossato un paio di guanti e si è lanciato in aria al grido “Jeeg Robot d’Acciao” non ha sperato di trasformarsi nella testa del robot con una Miwa pronta a lanciare i componenti? Questo bellissimo Jeeg fa parte della linea SRC di Tamashii Nations, ha proporzioni perfette, un’ottima posabilità e potrete ricreare un’infinità di pose d’attacco ultra dinamiche.