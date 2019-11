Minecraft Costruiamo! Nel Paese degli Zombi – Recensione

Se c’è un videogioco che negli ultimi anni è riuscito ad infrangere le barriere del proprio medium d’appartenenza e ad ergersi come vero e proprio fenomeno culturale questo è sicuramente Minecraft. Il capolavoro del celeberrimo Notch, pseudonimo di Markus Persson, e di Mojang ha infatti da quel lontano 2009 in cui è esordito sul mercato raccolto schiere e schiere di fan, grazie ad uno stile di gioco tanto semplice quanto incredibilmente profondo. Ottimo per svagarsi e perfetto per dare sfogo al proprio istinto creativo: Minecraft è un prodotto camaleontico ed estremamente polivalente, che tanto sa dare a chiunque saprà immergersi profondamente nella sua formula di gioco.

Grazie alla sua incredibile profondità sono quindi innumerevoli le possibilità che il titolo di Microsoft sa offrire ai propri giocatori e, proprio per dare una mano ai neofiti dell’opera che cercano di scoprirne tutte le sfaccettature, Mondadori sta recentemente rilasciando tutta una serie di volumi dedicati al titolo, di cui potete trovare qui la nostra recensione di Minecraft Costruiamo! Tutti al Luna Park, appartenente alla medesima collana, e qui invece quella di Minecraft: Le Mappe, un interessantissimo excursus sulle mappe del titolo. Oggi a finire sotto la lente d’ingrandimento è però Minecraft Costruiamo! Nel Paese degli Zombi, una ricca e curata guida dedicata agli iconici nemici verdognoli del capolavoro di Mojang e Microsoft.

Una guida decisamente riuscita

Come dicevamo poco fa Minecraft Costruiamo! Nel Paese degli Zombi è una sorta di enciclopedia incentrata sulle varie tipologie di zombi presenti nel titolo nonché una carrellata di creazioni, edifici e livelli che ci permetteranno di sfruttare al meglio le peculiarità di tali nemici e di creare su di esse tutta una serie di avventure decisamente uniche.

Il tomo si suddivide quindi principalmente in due sezioni, la prima dedicata appunto ad un’infarinatura generale sulle diverse varianti di zombi, e la seconda, nonché la più corposa, che contiene invece al suo interno un discreto numero di creazioni con gli zombi come tematica principale. Creazioni che, come prevede la celebre filosofia del titolo stesso, potremo ovviamente poi modificare a nostro piacimento.

Nonostante la prima parte dell’opera potrebbe quindi essere considerata come superflua dagli esperti di Minecraft in realtà essa contiene al suo interno tutta una serie di informazioni e curiosità decisamente interessanti e, soprattutto, difficilmente conosciute da buona parte dei giocatori. Insieme ad esse possiamo trovare inoltre anche le immancabili ed apprezzate illustrazioni dei nemici, con tanto di tattiche e punti deboli, che ci permetteranno di avere un quadro completo su queste particolari tipologie di avversari. Una piccola ma esauriente raccolta, quindi, di quelli che sono i grandi protagonisti di questo volume.

La seconda parte è invece il cuore pulsante dell’opera e racchiude al suo interno una lunga serie di geniali creazioni in cui inserire i tanto pericolosi zombi. Tra rifugi sotterranei, cimiteri, villaggi nel far west e molto altro ancora Minecraft Costruiamo! Nel Paese degli Zombi ci guida passo passo in tutta una serie di livelli che potremo costruire a nostro piacimento grazie ai saggi consigli del volume. Tale sezione, infatti, presenta uno stile semplice ma preciso, riuscendo ad illustrare minuziosamente le varie operazioni grazie anche all’accompagnamento di alcune immagini esplicative decisamente riuscite e di alta qualità. Anche i più complicati meccanismi che fanno uso della redstone, ad esempio, sono quindi spiegati per filo e per segno, rendendo praticamente impossibile incappare in errori durante la loro creazione.

A rendere ancora più interessante il tutto è inoltre il fatto che Minecraft Costruiamo! Nel Paese degli Zombi è infarcito di tutta una serie di utili suggerimenti che ci permetteranno di variare le opzioni proposte a nostro piacimento, permettendoci di creare qualcosa di sempre veramente originale e unico. Un piccolo accorgimento decisamente gradito, che denota ulteriormente la grande cura riposta nella realizzazione di tale volume.

Difetti e realizzazione editoriale

Il difetto principale riscontrabile in Minecraft Costruiamo! Nel Paese degli Zombi è purtroppo fisiologico ed è proprio da ricercare nel formato della collana di cui fa parte, ossia il suo essere composto da solamente 64 pagine. Considerando inoltre poi la presenza di numerosi screenshoot e illustrazioni è ancora più evidente come purtroppo il tomo non contenga una serie sconfinata di proposte creative e, vista la grande validità di ognuna di esse, è un vero peccato che non siano presenti in numero maggiore. In ogni caso le opzioni presenti sono circa una decina e non si tratta quindi assolutamente di un numero striminzito: si poteva certo fare di più, ma quanto presente è assolutamente soddisfacente.

Per quanto riguarda i materiali c’è infine veramente poco da dire: Mondadori sotto questo aspetto ha fatto veramente un ottimo lavoro e ci ha regalato un piccolo volume con tanto di copertina cartonata perfetto per essere tenuto in collezione. Ottimi anche i colori utilizzati e la grammatura della carta. Una qualità di fondo che possiamo ovviamente ritrovare anche nelle altre uscite della serie dedicata a Minecraft, tutte contraddistinti dalla medesima grande cura.

Conclusioni

Minecraft Costruiamo! Nel Paese degli Zombi di Mondadori è un ottimo approfondimento su quelli che sono alcuni dei nemici più iconici del celebre titolo e sui modi per creare alcune interessanti costruzioni a loro dedicate. Particolarmente adatto sia a chi si sta approcciando solo ora all’opera di Mojang, grazie ad una serie di illustrazioni e guide di ottima qualità, sia per chi invece è un giocatore già navigato, vista la non banalità di alcune costruzioni illustrate nel volume. La realizzazione editoriale è infine di buon livello non solo per quanto riguarda il modo in cui sono trattati i temi ma anche nella cura dei materiali che si rivelano di ottima fattura.