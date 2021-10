Mjolnir, la prop replica artigianale in scala 1:1 – recensione

Per tutti gli amanti del mondo Marvel e dei prodotti da collezione ad esso correlati abbiamo deciso di proporre un oggetto entrato, grazie ai film Disney dedicati all’MCU, a far parte della cultura popolare e che risulta immediatamente riconoscibile anche grazie alla sua forma iconica. Stiamo parlando di Mjolnir, il martello di Thor ispirato nella versione in nostro possesso a quello visto nei film del Marvel Cinematic Universe. La replica giunta nelle nostre mani arriva dal catalogo di prodotti de “La Bottega del Nerd” e fa parte di quegli oggetti, in gergo chiamati prop replica, che riproducono artigianalmente le fattezze di elementi di scena scendendo fin nei minimi particolari.

Nel caso specifico stiamo parlando di un martello composto da un’anima di acciaio, rivestito di resina ed impreziosito da motivi a rilievo. Il tutto completato da elementi in cuoio e dipinto completamente a mano. Il prodotto ci è giunto insieme ad una base, anch’essa in resina ed anch’essa caratterizzata dalla massima cura e realismo nella sua realizzazione. La base è dotata di una parte cava sagomata della dimensione del martello, tale da poterlo apporre su di essa per farlo stare perfettamente inclinato. Basterà tutto questo a soddisfare completamente le nostre aspettative? Scopritelo nella recensione che segue.

Thor, figlio di Odino, mio erede mio primogenito, da tempo ti e’ stato affidato il potente martello Mjolnir, forgiato nel cuore di una stella morente.

Il suo potere non ha eguali, come arma per distruggere o come strumento per edificare. E’ un compagno adatto ad un Re.

Packaging

Solitamente, nelle nostre recensioni, da incalliti e attenti collezionisti, ci soffermiamo spesso anche ad analizzare le grafiche dei prodotti. Più di una volta abbiamo scritto che il packaging è parte integrante del prodotto e in questo caso questo elemento è totalmente assente perché l’oggetto arriva in una scatola di cartone priva di qualsivoglia elemento di decoro. All’interno, una volta tagliato il nastro, troviamo il martello protetto in un abbondante forma di polistirolo, tale da evitarne ogni tipo di danno dovuto ad urti, che nelle spedizioni, possono capitare anche con elevata frequenza. La base d’appoggio risulta imballata a parte con la stessa tipologia di confezionamento a prova di urto e caduta.

Mjolnir (nei Film)

Chiunque impugni questo martello, se ne sarà degno, possiederà il potere di Thor.

Questa incisione, posta sul martello, per volontà di Odino stesso, consente di impugnare l’arma solamente a chi ne è veramente degno, il che ci riporta alla mente che nelle varie pellicole del Marvel Cinematic Universe, l’eroe di Asgard riesce a farne uso solamente quando la sua intenzione è quella di proteggere gli altri. Quando egli, nel suo primo film, viene inviato in esilio su Midgard (la Terra, per noi umani) per punizione, sembra non essere più in grado di sollevarlo. Sollevare il martello vuol dire quindi esserne degno e che l’arma stessa riconosca chi la impugna come tale. Al cinema solo altre tre persone sono riuscite a impugnare e sollevare Mjolnir (per ora) e stiamo parlando di Visione in Avengers: Age of Ultron; di Steve Rogers in Avengers: Endgame e di Hela in Thor: Ragnarock poco prima di ridurlo in frantumi. Tra i poteri del martello, oltre a permettere a Thor di volare, vi sono anche altre caratteristiche come quella di canalizzare il potere del tuono, la vera forza di Thor, e di rilasciarlo a suo comando. Thor grazie a Mjolnir è anche in grado di sferrare svariati attacchi, ad esempio schiantandolo al suolo o generando potenti tornado facendolo roteare velocemente.

Mjolnir (la replica)

Estratto il martello non possiamo che rimanerne stupiti dal peso, i tre chilogrammi dichiarati si sentono effettivamente tutti nel polso. Un altro elemento che ha attirato la nostra attenzione è stata la pittura davvero di qualità e dai colori realistici e coerenti con il prodotto. Il martello è dipinto a mano e la finitura scelta ne ricorda decisamente il materiale metallico. Per quanto riguarda le dimensioni di questo prop la scala utilizzata è quella 1:1? Ci troviamo quindi di fronte ad un martello caratterizzato da Lunghezza 45 cm; Altezza 22 cm; Larghezza 14 cm. Andando ad analizzare nel micro ogni lavorazione e finitura segnaliamo che, essendo un prodotto artigianale, non è esente da difetti e infatti abbiamo notato alcune piccole sbavature e imperfezioni sia nel manico sia nelle parti scavate che risultano a tratti completamente nere anziché dello stesso colore del martello. Potrebbe anche essere stata una scelta di chi lo ha prodotto, sia chiaro, ma sentiamo comunque l’esigenza di farvelo notare conoscendo bene la fonte da cui è tratto. Unico elemento in tutta la struttura che non abbiamo trovato “filologico” rispetto al modello originale è la presenza di una vite posta sul fondo del manico ed utilizzata per fissare (supponiamo) alcuni elementi interni al martello. Una aggiunta di un tappo coprente o una rifinitura in resina per occultare il tutto avrebbe reso il prodotto davvero perfetto.

La base

La base del martello, venduta separatamente, è composta da un unico blocco che simula un terreno roccioso. Interamente realizzata in resina, è dipinta completamente a mano e grazie alla forma sagomata su di essa è in grado di esporre il martello così da farlo stare in posizione inclinata. Attenzione però, sebbene sia un’ottima scelta espositiva, le vernici della base tendono a macchiare la superficie del martello pertanto quando andate a riporlo sopra di essa vi consigliamo di inserire della carta velina a protezione delle superfici.