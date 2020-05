Monopoly: ecco l’edizione dedicata a Baby Yoda

Manca davvero poco al 4 maggio, ovvero allo Star Wars Day 2020, conosciuto anche come May the Fourth, ma in questi giorni stiamo assistendo a tante iniziative introduttive sia nell’ambito cinematografico grazie alla piattaforma Disney+ che dal lato merchandise dedicato. In particolare, per tutti i fan della serie The Mandalorian e di The Child (conosciuto in Italia come Il Bambino), ovvero Baby Yoda, è stata annunciata la nuova edizione di Monopoly in versione Star Wars: The Mandalorian The Child.

Si tratta di un vero e proprio riadattamento del celebre gioco da tavola, ma interamente a tema Baby Yoda. A differenza di altre edizioni speciali riguardanti sempre il Monopoly, questa versione pare non mostrare importanti differente alle regole principali del gioco. Infatti, stando a quanto dichiarato finora, i giocatori svolgeranno le stesse azioni di una qualsiasi altra partita svolta con il classico Monopoly. Le differenze, infatti, riguarderanno la dimensione del tabellone che sarà un po’ più piccolo e il numero di caselle che sarà più ridotto.

Tutto, però, sarà interamente a tema Baby Yoda a partire dalle quattro pedine che mostreranno il personaggio in versioni differenti: mentre usa la forza, mentre beve dalla sua tazza o mentre è seduto comodo nella sua culla levitante. A chiudere il cerchio della personalizzazione ci pensano le location da acquistare o vendere (nascondigli e case comuni), le carte Imprevisti e Probabilità (rinominate Camtono e Bounty Puck) e i soldi.

All’interno della confezione di vendita sono presenti un tabellone, 4 pedine giocatore, 18 carte Titolo, 16 carte Bounty Puck, 16 carte Camtono, 32 nascondigli di plastica, 12 case comuni di plastica, 2 dadi, soldi e una guida di gioco. Monoply Star Wars: The Mandalorian The Child Edition dovrebbe arrivare sul mercato a settembre di quest’anno, ma potete già effettuare il pre-ordine.