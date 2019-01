Monte Cook Games annuncia nuove uscite per Numenera e Invisible Sun

Monte Cook Games ha annunciato nuove uscite, programmate per primo quadrimestre, dei suoi giochi di ruolo Invisible Sun e Numenera: il primo vedrà l’uscita di Secrets of Silent Streets, mentre per Numenera sono ben due i prodotti annunciati: Slaves of the Machine God e Priests of the Aeon.

Secrets of Silent Streets sarà una guida alla città di Satyrine, il “vero” centro del setting di Invisible Sun, con descrizioni dettagliate dei suoi diciassette distretti, i suoi punti di riferimento, punti di interesse e degli abitanti che popolano le sue strade. Il libro includerà anche agganci per avventure, NPC e creature per aiutare i game master a creare storie accattivanti per i loro giocatori.

Il prezzo di vendita previsto è 49,00$.

Slaves of the Machine sarà una campagna completa per il sistema Numenera, incentrata su un esercito di automi e un tentato omicidio del Patriarca D’Ambra. Le avventure contenute saranno suddivise in due archi narrativi, ciascuno di otto parti, che potranno essere seguiti separatamente come campagne brevi o intrecciati in una più lunga.

Il prezzo di vendita previsto è 39,99$.

God and Priests of the Aeon invece andrà ad espandere l’ambientazione di Numenera con informazioni più dettagliate sull’Ordine del Vero e sui sacerdoti Eone. Il libro aggiungerà anche nuove opzioni per la creazione dei personaggi, inclusi equipaggiamenti, focus, cypher e descrittori.

Il prezzo di vendita previsto è 44,99$.

Monte Cook aveva rilasciato sia Invisible Sun che un’edizione aggiornata di Numenera solo lo scorso anno: Invisible Sun è andato esaurito così rapidamente da spingere l’azienda a lanciare una campagna Kickstarter al solo scopo di finanziare un’altra tiratura: ben 1505 sostenitori vi hanno partecipato per un totale di 339,478$ (in media $ 225,57 per sostenitore).