Morbius, ecco un simpatico easter egg a tema Venom!

La pandemia ha fermato la produzione di Morbius, il nuovo lungometraggio con Jared Leto protagonista. Tuttavia, in questi giorni, è trapelata un’immagine che mostra un simpatico easter egg, che con ogni probabilità sarà presente in questo cinecomic.

L’immagine in questione, che vi riportiamo in calce all’articolo, mostra chiaramente il volto di Venom, il simbionte presente nell’universo di Spider-Man, nonché villain del cosiddetto Uomo Ragno.

Tornando a Morbius, il film era inizialmente programmato per il prossimo 31 luglio 2020. La sua uscita, visti gli ultimi aggiornamenti, è slittata al prossimo 19 marzo 2021. La pellicola, oltre a Jared Leto, vedrà nel cast Matt Smith e Tyrese Gibson, che interpreteranno rispettivamente un ruolo sconosciuto e l’Agente Simon Stroud. Morbius, inoltre, è diretto da Daniel Espinosa ed è prodotto dalla Sony, la stessa casa produttrice di Spider-Man: Far From Home, Homecoming e dello stesso Venom.

La domanda, quindi, sorge spontanea: ci sarà il Venom di Tom Hardy nel prossimo Morbius? Non resta altro che attendere un anno per risolvere una volta per tutte questo dubbio. Appuntamento al prossimo 19 marzo!