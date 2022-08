Secondo alcune recenti dichiarazioni, il creatore di The Sandman, Neil Gaiman, ha confermato che The Sandman 2 includerà la resa dei conti tra Morfeo e Lucifer. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

La seconda stagione di The Sandman

Il co-creatore di Sandman, Neil Gaiman, ha promesso a tutti gli appassionati che nella seconda stagione della serie fantasy Netflix vedremo un importante adattamento: la rivincita tra Morpheus e Lucifer Morningstar raffigurata nei fumetti DC originali.

Nello specifico, questa dichiarazione è stata fatta da Neil Gaiman durante una recente intervista con Newsweek.

Il lavoro sulla sceneggiatura

Sempre secondo quanto riportato, il produttore esecutivo David S. Goyer, che ha co-sviluppato la serie insieme a Gaiman e Allan Heinberg, ha rilasciato inoltre alcune dichiarazioni circa la produzione della sceneggiatura dedicata alla seconda stagione di The Sandman. Quest’ultima infatti, pare sia stata meno impegnativa rispetto alla precedente.

In un certo senso, è più facile perché abbiamo educato il pubblico alle idee di base. Abbiamo mostrato come la vita onirica può influenzare il mondo della veglia. Con queste basi fatte, lo spettacolo può ora basarsi su quei temi.

I fan attendono l’ufficialità

A prescindere da quanto espresso finora, la seconda stagione di The Sandman non è stata ancora ufficialmente rinnovata. I fan di tutto il mondo sono dunque in trepidante attesa e non ci resta che attendere il parare definitivo di Netflix.

Le recensioni di The Sandman pubblicate dalla critica e dai fan sembrano lasciar sperare a un buon futuro per il franchise. Infatti, gli elogi al cast, alla scenografia, agli effetti visivi e alla fedeltà dell’adattamento del fumetto, non sono di certo mandati! E a voi, i primi 10 episodi della prima stagione vi stanno piacendo?

