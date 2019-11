MS Edizioni annuncia 3 novità: Ideale – Dai forma alle tue idee, Luna e Orifiamma

MS Edizioni annuncia le novità di prossima uscita, si tratterà dei giochi Ideale – Dai forma alle tue idee, Luna e Orifiamma.

Ideale – Dai forma alle tue idee

Ideale – Dai forma alle tue idee sarà il primo dei tre titoli a venire distribuito e si tratterà di un gioco in scatola di tipo family per 2-8 persone.

In Ideale i giocatori dovranno indovinare ciò che il Costruttore di Ideali sta costruendo con dei blocchi in legno, l’oggetto della costruzione sarà indicato su una delle carte del gioco. Il Costruttore di Ideali potrà usare tutte le forme a sua disposizione in maniera creativa, sfruttando sia lo spazio attorno a lui che il linguaggio del corpo ma senza poter parlare.

Ogni carta sarà divisa in diverse categorie (Immaginario, Dispositivi, Eventi, Altro, Luoghi e Esseri) e il primo giocatore che riuscirà ad indovinare un’Idea per ogni categoria avrà vinto la partita.

Ideale – Dai forma alle tue idee sarà disponibile a partire dal 29 novembre 2019 ad un prezzo di 24,90 euro.

All’interno di ogni scatola potrete trovare: 40 Blocchi di Legno, 54 carte Idea e il regolamento del gioco.

Luna

Luna sarà un gioco strategico che richiederà un attenzione particolare nella pianificazione delle proprie azioni. I giocatori vestiranno i panni di un leader di uno dei quattro diversi Ordini della Luna, impegnati nell’ottenere quanta più influenza possibile all’interno del Culto della Luna, accumulando punti vittoria, e conseguentemente ottenere la Reggenza.

I giocatori dovranno così portare a termine una serie di obiettivi (a seconda di come pianificheranno la propria strategia) viaggiando per le Isole Sacre.

Luna sarà sarà disponibile a partire da gennaio 2020 ad un prezzo di 49,90 euro. All’interno di ogni scatola potrete trovare: 7 Isole Sacre, 1 Isola del Tempio formata da 5 tessere, 4 plance Tempio, 28 tessere Tempio, 6 tessere Custode, 28 segnalini Favore, 4 segnalini Tempo, 4 segnalini “Tomo della Saggezza”, 93 segnalini Punti Influenza, 6 Sagome con basi di plastica, 52 pedine Novizio, 24 pedine Santuario, 4 indicatore “Membro del Consiglio”, 4 schede Riassuntiva e il regolamento del gioco.

Oriafiamma

Oriafiamma sarà un gioco per 3-5 giocatori, dove i partecipanti lotteranno per portare la propria famiglia nobiliare sul trono. Il gioco sarà caratterizzato da regole semplici che lo renderanno adatto anche a giocatori casual. Orifiamma avrà una durata di soli 6 round, per una tempo di gioco complessivo di circa 20 minuti, in cui i giocatori dovranno cercare attraverso l’utilizzo delle proprie carte, di contrastare le azioni degli avversari e accumulare più influenza possibile: il giocatore che riuscirà in questa impresa avrà vinto la partita.

Orifiamma sarà sarà disponibile a partire da gennaio 2020 ad un prezzo di 16,90 euro. All’interno di ogni scatola potrete trovare: 50 carte Personaggio, 70 segnalini Punti Influenza, 1 tessera Primo Giocatore, 1 tessera Direzione, 5 carte Riepilogo e il regolamento di gioco.