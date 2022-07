Lo sciocco di dita di Thanos in Avengers: Infinity War rimarrà ancora a lungo uno dei punti salienti del Marvel Cinematic Universe. In quel momento drammatico, infatti, si è decisa la sorte di numerosi personaggi del franchise, sia che fossero già parte del Marvel Cinematic Universe sia che vi siano entrati successivamente, una legge non scritta che non dimentica nessuno, tanto che recentemente ci si è chiesti dove fosse Ms. Marvel durante il Blip. L’ultima arrivata, per il momento, nel Marvel Cinematic Universe non ha affrontato direttamente questo interrogativo nella sua serie, disponibile su Disney+, ma questo dettaglio è stato chiarito dai registi, Bilall Fallah e Adil El Arbi durante un’intervista con The Direct.

Dove era Ms. Marvel durante il Blip?

Stranamente, in Ms. Marvel non si è fatta menzione del Blip, il tragico evento con cui metà della vita dell’universo è stata cancellata da Thanos, prima che nel finale di Avengers: Endgame Tony Stark si sacrificasse per riportare in vita tutte queste vite perdute. Un evento che ha profondamente condizionato la comunità superumana del Marvel Cinematic Universe, che nel finale di Infinity War avevo perso figure importanti come Black Panther, Doctor Strange e Spider-Man. Se in altre serie del Marvel Cinematic Universe si era affrontato questo argomento, in modo diretto, come in WandaVision e The Falcon & the Winter Soldier, o con una semplice menzione tra le righe, come fatto in Moon Kight, la totale assenza di riferimenti a questo momento del franchise in Ms. Marvel è stato risolto dalla dichiarazione dei due registi:

“Possiamo pensare che, viste le dinamiche familiari che li contraddistinguono, nessuno dei Khan sia stato blippato. Ma ogni volta che chiedevamo a Kevin (Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, NdR) ‘Che facciamo con lo Schiocco o con il Blip? Lo menzioniamo?’ lui si limitava a dire ‘Non pensateci. Focalizzatevi sulla storia, solo su quello, non fatevi troppe domande sugli altri film, altre serie e via dicendo’. Era questo il suo mantra per Ms. Marvel”

Anche se la maggior parte delle precedenti serie sono state direttamente influenzate dal Blip, Ms. Marvel sembra aver seguito la traccia di Moon Knight, introducendo nuovi personaggi nel franchise e creando pochi legami con il resto della saga. L’obiettivo per questi due progetti era di presentare nuove figure che potessero avere una propria autonomia, per cui un legame con un evento così centrale della continuity del Marvel Cinematic Universe avrebbe potute privare Kamala e Moon Kight della loro indipendenza.

L’offerta di Disney+