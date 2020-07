Ms Marvel: la produzione della nuova serie Disney+ è in forte ritardo

Un altro progetto Marvel è destinato ad essere rimandato a data da destinarsi, parliamo di Ms Marvel. Fonti, però, rivelano che, anche se la produzione della nuova serie Disney+ è in fortissimo ritardo, il personaggio di Ms Marvel comparirà prima nel Marvel Cinematic Universe.

Ovviamente, a causa della pandemia di covid-19 l’industria dell’intrattenimento si è paralizzata per venire incontro alle nuove normative che regolano i contatti interpersonali e sul posto di lavoro. Per questo motivo Marvel e Disney hanno rimandato molti dei loro progetti. Stando a quanto riportato da alcuni giornali (link all’articolo), la serie tv con protagonista Kamala Khan potrebbe uscire nel periodo che va da Novembre 2020 a Marzo 2021 ma bisognerà vedere le prossime evoluzioni legate, appunto, alla pandemia. Solamente se la situazione rientrerà in qualche modo si potranno riprendere le produzioni lasciate in sospeso.

In compenso, però, potremo forse vedere Kamala Khan già in un film o in un altro prodotto dei Marvel Studios legato al Marvel Cinematic Universe, e questo prima dell’uscita della serie. Ovviamente sono solo rumor, che però fanno molta gola ai fan dell’Universo Marvel, soprattutto se queste indiscrezioni riguardano un progetto così tanto atteso come quello di Ms Marvel.

Nel 2014, Sana Amanat e G. Willow Wilson, entrambe autrici americane forti di un viaggio, interiore ed esteriore, anche di natura sociale e religiosa, collaborano per dare vita al primo supereroe musulmano della storia dei fumetti Marvel. E si tratta di una giovane ragazza del New Jersey, nata da una famiglia pakistana. Kamala Khan si prende un bel rischio, ma riesce a disinnescarlo con grazia sorprendente e sovrannaturale, non aderisce ad alcuno stereotipo, anzi, li distanzia tutti contemporaneamente, come potesse cambiare forma a piacimento.