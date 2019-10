Murder House Flip: una serie true crime per lanciare la APP Quibi

Arriverà sul servizio Quibi: "Murder House Flip", una serie TV che entrerà in alcune abitazioni dove in passato sono stati commessi efferatissimi omicidi con l’intento di dare loro nuova veste attraverso una ristrutturazione a dir poco capillare.

“Murder House Flip”, ideata da Josh Berman, già produttore di produttore di “CSI” e “Bones”, è una serie unica nel suo genere che intreccerà le due più grandi ossessioni televisive americane: il true crime ed il rinnovamento domestico.

Il format sarà disponibile a partire dal prossimo aprile sulla piattaforma in streaming per dispositivi mobili Quibi, la nuova app ideata dal geniale ex co-fondatore della Dreamworks Jeffrey Katzenberg.

“Murder Hous Flip” entrerà direttamente in alcune abitazioni dove in passato sono stati commessi efferatissimi omicidi con l’intento di dare loro nuova veste attraverso una ristrutturazione a dir poco capillare.

Photo by Matthew Henry from Burst

Il cast includerà oltre all’autrice, la prolifica scrittrice di non-fiction Katherine Ramsland, specialisti forensi ed esperti di ristrutturazione di alto livello, pronti non solamente a trasformare le “case degli omicidi” in strutture molto più gradevoli in comfort ed estetica ma anche a ripercorrere i dettagli più terrificanti dei delitti, magari tramite chiazze di sangue ancora segnate su una parete o il parquet.

Sul finale le case passeranno poi dalle mani di guaritori spirituali, chiamati per rimuovere qualsiasi energia negativa, a quelle di agenti immobiliari professionisti che dovranno essere in grado di rilanciarne sul mercato la vendita, cercando di dribblare sia l’oscura fama che le precede e che il malcontento dei vicini (per l’appartamento Milwaukee di Jeffrey Dahmer, ad esempio, i residenti del quartiere hanno lanciato una petizione per la demolizione completa).

Un altro aspetto unico della serie è che verrà rilasciata in formato breve, in linea coi contenuti di Quibi, che non dovrebbero durare più di dieci minuti ciascuno.

Secondo Berman, l’intento di “Murder House Flip” sarà quello di “di cercare di portare guarigione e conforto alle famiglie che vivono all’indomani di eventi tragici trasformando i luoghi oscuri in spazi sani.”

Pronti ad aggiungere un brivido di inquietudine ai vostri programmi di ristrutturazione preferiti?