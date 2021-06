My Hero Academia Episodio 100: sinossi e anteprima video

L’adattamento anime di My Hero Academia sta raggiungendo il suo 100° episodio da quando il progetto ha avuto inizio nel 2016 e, in attesa, ne possiamo scoprire un assaggio con sinossi e anteprima video.

La riuscita serie animata, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, raggiungerà il 100° episodio il 12 giugno 2021 e in Italia sarà disponibile attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

Passando ai dettagli dell’episodio 100, intitolato “Il nuovo potere e One For All“, ecco la breve sinossi pubblicata da Shueisha nel numero 27 di Weekly Shonen Jump (cortesia online dall’utente di Twitter @Atsushi101X) e l’anteprima in video diffusa alla conclusione del 99° appuntamento:

“L’allenamento congiunto è concluso e la Classe 1-A si aggiudica la vittoria sulla Classe 1-B. Shinso si sente emozionato dall’incredibile performance degli studenti del corso di eroi, ma Deku lo rassicura dichiarando che le sue scelte scaltre sono state fantastiche e perciò entrerà nello stesso corso al secondo anno. Poco tempo dopo, Deku, All Might e Bakugo si recano nella stanza ricreativa per parlare circa il Blackwhip“.

My Hero Academia Episode 100 Preview. Airs: June 12 pic.twitter.com/NWxgtY0p6V — Atsu (@Atsushi101X) June 5, 2021

My Hero Academia 5 – l’anime

Precisiamo che il 100° episodio confluisce nella quinta stagione animata cominciata il 27 marzo 2021. Composta da25 episodi totali, in Italia è visibile in contemporanea col Giappone attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

In merito allo staff, Kenji Nagasaki è il responsabile di produzione presso studio BONES e Masahiro Mukai è il regista. Yousuke Kuroda è alla sceneggiatura, Yoshihiko Umakoshi e Hitomi Odashima si occupano del character design e Yuki Hayashi alle musiche.

La opening è intitolata No.1 ed è eseguita dalla band DISH. La ending, invece, è cantata dalla band The Peggies col pezzo Ashiato (Impronte).

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 27 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: