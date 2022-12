Dopo il debutto sulle piattaforme digitale, due dei mostri più venerati e iconici del cinema sono pronti a fare la loro comparsa in una nuova veste Home Video. Scopriamo insieme tutti i dettagli di Godzilla Vs Kong in edizione 4K Ultra HD + Blu-ray, disponibile per l’acquisto anche su Amazon.

Godzilla Vs Kong: i Titani sono pronti a creare il caos

Il blockbuster Godzilla Vs Kong narra le vicende che vedono al centro lo scontro epico tra le due omonime figure protagoniste. I due colossi infatti, Godzilla e Kong, si affronteranno in una battaglia senza precedenti. Chi ne uscirà vincitore? Ora è possibile scoprirlo anche grazie alla nuova edizione doppio disco in versione steelbook 4K UHD + Blu-ray!

Godzilla Vs Kong 4K

L’opera vede nel casti nomi di Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandlerc e Demián Bichir. Per quanto riguarda invece la produzione, il film è diretto da Adam Wingard ed è basato da una storia Terry Rossio e Michael Dougherty & Zach Shields e una sceneggiatura scritta da Eric Pearson e Max Borenstein. Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull e Brian Rogers hanno prodotto il mentre mentre i produttori esecutivi sono Jay Ashenfelter, Herbert W.Gains, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira. Ben Seresin ha diretto la fotografia mentre Owen Paterson e Thomas S. Hammock le scenografie e John “DJ” Des Jardin si è occupato degli effetti visivi.

Di seguito condividiamo con voi la visione gratuita dei primi 10 minuti del film:

Il comparto video

Ma come si comporta questa nuova proposta Home Video dal punto di vista video? Che tipo di esperienza è in grado di offrire allo spettatore? La risposta è una: meravigliosa! Il film, che vi ricordiamo essere girato con il sistema di ripresa Arri Alexa, gode in un lavoro di masterizzazione di altissimo livello, portando di fatto una qualità eccelsa alla risoluzione 2160p. Complice anche la presenza della codifica HEVC H.265, la definizione che si può osservare a schermo è senza dubbio di riferimento. La immagini sono taglienti e ogni dettaglio è chiaramente visibile. Vi assicuriamo che vedere i due protagonisti così ben caratterizzati è davvero un piacere per gli occhi! Tuttavia, questa spinta tecnologia estrema mostra ogni tanto un po’ il fianco, con piccolissimi artefatti digitali. Sia chiaro, questa affermazione è frutto di una più che meticolosa osservazione in fase recensiva, ma si tratta di elementi decisamente trascurabili durante una visione normale. Di fatto, il video è praticamente perfetto. Se poi alla nitidezza ci affianchiamo quello che è la gestione del comparto colore, allora il pranzo è servito.

Godzilla Vs Kong 4K

Godzilla Vs Kong in 4K UHD vanta la presenza del Dolby Vision che ci garantiamo svolgere in maniera eccellente il suo lavoro. I colori sono densi e hanno una gamma sorprendentemente estesa, anche nelle scene più buie dove la loro dominanza è sicuramente un elemento di secondo piano. Nel complesso, la resa fotografica frutto del lavoro Ben Seresin risulta a dir poco dinamica. Insomma, il comparto video di Godzilla Vs Kong in 4K UHD siamo certi vi potrà dare grandi soddisfazioni.

Il comparto audio

Dopo aver analizzato il comparto video del lungometraggio, passiamo ora a quello audio, che vi anticipiamo ci ha anch’esso altamente soddisfatti! Infatti, questa edizione vanta la presenza di una traccia in Dolby Atoms a dir poco fenomenale, in grado di far tremare il vostro impianto multicanale come solo due titani potrebbero fare. Il palcoscenico offerto è estremamente ampio ed è frutto di un mix di elementi che si fondono all’unisono come un’orchestra perfettamente in equilibrio. La traccia audio è infatti in grado di portare la massima espressione dei più piccoli dettagli così come far letteralmente esplodere il vostro ambiente domestico. Se il vostro sistema multicanale è in grado di gestire questa codifica, e ha sufficienti watt da poter elargire, preparatevi a farvi travolgere da un uragano pronto a farvi sentire anche le più basse frequenze oltrepassare i vostri corpi. La gamma bassa scenderà parecchio e il vostro percepito sarà letteralmente fisico!

Godzilla Vs Kong 4K

Sempre restano in campo audio, vi informiamo che anche le medie e le alte frequenze di comportano molto, restituendo dei dialoghi chiari anche nelle scene più concitate e ricche d’azione.

Nel complesso, il comparto audio di questa edizione Home Video ci ha pienamente soddisfatti tanto quanto quello video. Entrambi i reparti sono al top e ben bilanciati tra loro.

I contenuti aggiuntivi

Questa nuova edizione Home Video di Godzilla Vs Kong porta con sé anche numerosi contenuti aggiuntivi utili alla scoperta dell’opera, seppur essi siano contenuti sostanzialmente nel disco Blu-ray. Tra questi troviamo il commento audio del regista circa l’intera produzione e i contenuti che vedono al centro il cast e l’intera troupe. Si tratta di circa un’ora di contenuti extra che però a nostro avviso potevano forse portare qualcosa di più, come ad esempio un maggior approfondimento riguardante i processi produttivi che hanno visto coinvolto un massiccio uso degli effetti speciali.

Godzilla Vs Kong 4K, le conclusioni

Riassumendo, Godzilla Vs Kong edito in versione 4K UHD + Blu-ray steelbook vanta un comparto tecnico di grande rilevanza. Le immagini sono una lama tagliente grazie a una nitidezza di sicuro rilievo. I colori, complice la presenza del Dolby Vision, sono densi e offrono una gamma estesa anche nelle scene più buie. Il comparto audio è anch’esso di grande rilievo ed è in grado di portare un vero e proprio terremoto tra le mura degli appassionati grazie alla presenza di basse frequenze in grado di far vibrare qualsivoglia cosa ci sia nella stanza. Questa edizione contiene al suo interno anche una serie di clip dedicate alla scoperta del dietro le quinte del film. Il comparto è interessante anche se avremmo gradito un maggior approfondimento per ciò che concerne la scoperta del processo produttivo dedicato agli affetti speciali.

