La sesta stagione di Naruto Shippuden è sicuramente una delle più intense di tutta la storia dell’anime e finalmente arriva, in audio originale sottotitolata in italiana su Crunchyroll!

A proposito della sesta stagione di Naruto Shippude n

La sesta stagione di Naruto Shippuden è composta dagli episodi che vanno dal 113 al 143. La regia è di Hayato Date ed è stata prodotta da TV Tokyo e Studio Pierrot. Gli episodi sono adattati dalla seconda parte del manga di Masashi Kishimoto e sono incentrati sullo scontro fra il capo dell’organizzazione Alba, Pain e Jiraiya e la battaglia finale tra i due fratelli Uchiha: Sasuke ed Itachi.

Sasuke chiuderà i conti con Orochimaru, mentre il passato di Kakashi verrà rivelato. Verrà fondata la squadra Serpe e Pain affronterà Jiraiya.

In questa stagione entra in scena per la prima volta un personaggio indimenticabile ovvero Killer Bee.

Il franchise di Naruto

Il manga di Naruto (recuperatelo su Amazon!) stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga. Naruto, con le sue oltre 250 milioni di copie, è diventato il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball.

La leggenda di Naruto vive ancora oggi con il manga sequel Boruto: Naruto Next Generations serializzato dal 2016. Il sequel è disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Masashi Kishimoto. In Italia è edito sempre da Planet Manga.

A fine 2022 saranno pubblicati due nuovi manga di Naruto ispirati alle light novel post serializzazione del manga e a questo articolo potete leggere tutti i dettagli.

Dal manga sono state tratte due serie anime entrambe prodotte dalla Pierrot. Le due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.