Oggi vi parliamo del nuovo starting point delle figure di Naruto Shippuden SH Figuarts a opera di Bandai e Tamashii Nations. Le nuove edizioni 2022, a partire da Naruto e Sasuke, per arrivare alle prossime (Sakura e Kakashi) sono una vera e propria ripartenza, e manna dal cielo) per chiunque voglia approcciarsi a questo tipo di action figure senza dover spendere cifre importanti su edizioni ormai datate. La cosa più interessante di queste nuove edizioni sta proprio nell’aver dato un vero boost alla componente strutturale dei corpi adottati, rendendo ancora più posabili le figure, cosa non di poco conto se parliamo dei ninja del Villaggio della Foglia. Dopo esserci divertiti a testarle e analizzarle nel dettaglio ecco cosa ne pensiamo.

Naruto Shippuden: La Serie

Diciamolo subito, Naruto Shippuden sta a Dragon Ball Z come Naruto sta a Dragon Ball, già solo con questo piccolo esempio dovremmo aver reso più chiaro di cosa tratta Naruto Shippuden, altro non è che il seguito dell’anime Naruto basato sulla seconda parte del Manga di Masashi Kishimoto. Dal 2007 al 2017 abbiamo assistito per oltre 500 episodi (compresi i filler) alle avventure del Naruto più maturo e all’epica conclusione delle sue avventure (anche se poi torna in Boruto ma questa è un altra storia…). Dopo essere stato lontano dal Villaggio della Foglia per diversi anni dopo lo scontro con Sasuke ritroviamo un Naruto alle porte del Villaggio accompagnato dal suo maestro Jiraja. Naruto Shippuden non manca di essere un anime leggero con la frivolezza di un classico Shonen tuttavia vi sono alcune saghe o combattimenti che trattano tematiche in modo molto cruento. Proprio nella serie Naruto Shippuden scopriremo finalmente le origini di Naruto e di cosa si è occupato Sasuke negli anni senza tralasciare tutta la schiera di personaggi ottimamente caratterizzati che hanno fatto tanto amare questa serie ai fan di tutto il mondo.

Naruto Shippuden SH Figuarts – Naruto Uzumaki

Packaging

La scatola che racchiude la figure di Naruto Uzumaki è un classico Packaging della linea S.H. Figuarts che presenta le figure protette da un blister trasparente all’interno di un involucro composto in parte in plastica e in parte di cartone. Tutta la parte a cartoncino riporta le grafiche con uno stile che contraddistingue il manga e l’anime, mostrando un primo piano del personaggio con i tratti dei bordi molto accentuati tipo “pennellata”. Il retro della confezione riporta alcune info tecniche e le illustrazioni di alcune pose realizzabili con la figure e dei vari accessori ivi inclusi. Dentro il blister potrete quindi trovare:

La figure di Naruto Uzumaki

Un set di mani

Una mano per il rasengan

Un effetto del Rasengan

Un kunai

Volti alternativi

Braccia conserte

Tutti questi accessori potrebbero sembrare pochi a chi si affaccia verso questo mondo per la prima volta, ma di fatto vi possiamo solo confermare che sono tutto quello di cui una figure di Naruto necessita per poter essere esposta come si deve.

La figure

La S.H. Figuarts di Naruto Uzumaki è il tanto atteso remake che i fan chiedevano a gran voce ormai da diversi anni. Le precedenti uscite, ormai datate per quanto riguarda certi tipi di snodi, si mescolavano ad altre più aggiornate come quella di Rock Lee, per citarne una creando una sensazione di scarsa armonia e questo è un fattore davvero penalizzante per ogni appassionato. Ma gli appassionati di collezionismo e modellini hanno bisogno anche di qualità e dettagli e questa figure di Naruto, davvero, non delude minimamente le aspettative.

Tra le cose più divertenti da fare con figure come questa vi è sicuramente la realizzazione di pose sceme, divertenti, come quelle scenette di intermezzo a cui il giovane Ninja della Foglia ci ha più volte fatto vedere. Qui entrano in gioco i volti alternativi, quattro in tutto, che si aggiungono a quello base già applicato alla figure. La figure di Naruto Uzumaki, anche per il costo entry level, 49,99 euro, è stata sicuramente pensata per un acquisto multiplo per la realizzazione (e qui sta solo a voi porvi un limite) della tecnica di moltiplicazione del corpo (Bunshin no Jutsu).

Naruto Shippuden SH Figuarts – Sasuke Uchiha

Packaging

E come per Naruto Uzumaki anche la figure di Sasuke Uchiha aveva bisogno di un bel restyle con rivisitazioni e accorgimenti che ponessero un netto “basta” alla vecchia versione. La confezione di Sasuke si presenta in modo analogo a quella di Naruto, con blister in plastica racchiuso da una scatola in cartoncino e plastica trasparente dal quale possiamo intravedere parte del contenuto. Anche in questo caso potrebbe sembrare una figure con pochi accessori ma anche in questo caso dobbiamo ribadire il concetto che a volte less is more, soprattutto perché non manca nulla di essenziale per il personaggio.

Dentro il blister potrete quindi trovare:

La figure di Sasuke Uchiha

Un set di mani

L’effetto del Chidori

Volti alternativi

Spade in varie configurazioni

La Figure

Sasuke Uchiha S.H Figuarts beneficia di tutti quei minimi accorgimenti, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista del design, che la rendono una figure degna degli anni che stiamo vivendo. Ormai alcune scelte come joint a farfalla nell’articolazione delle spalle su altre figure che stanno uscendo in questo periodo sono la normalità ed era giusto che anche un personaggio iconico come il discendente della stirpe Uchiha ne potesse beneficiare. Anche questa uscita è dotata di un effect part ma a differenza di Naruto, il cui Rasengan andava ad incastrarsi nel palmo della mano, per Sasuke è stata adottata la scelta di fissare l’effetto del Chidori direttamente sul peg del polso.

Sasuke ha pochi volti ma quei pochi che ha sono davvero espressivi (se non consideriamo quello standard). Tra i volti presenti vi sono quelli con lo Sharingan e quello con lo Sharingan e il Rinnegan, tutti facenti parte delle varie evoluzioni di potenziamento di Sasuke. Interessante la scelta di adoperare Katane di lunghezze diverse per simulare l’estrazione della lama dal fodero e l’utilizzo di una gomma più duttile e morbida per simulare il tessuto che copre i pantaloni. Sasuke Uchiha S.H. Figuarts si rivela anch’essa una figure imperdibile per gli amanti della serie anche se il suo prezzo, circa 69,99 euro, (dovuto esclusivamente al maggior volume del prodotto) è leggermente più alto di Naruto.

Entrambe le uscite saranno disponibili a breve grazie Cosmic Group, che distribuisce ufficialmente i prodotti Tamashii Nations in Italia.