Netflix è attualmente il servizio di streaming numero uno al mondo e vanta una serie di film originali di successo e spettacoli televisivi realizzati in esclusiva per la piattaforma, come Stranger Things, The Irishman e Squid Game,Red Notice con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, che è attualmente il film più visto di sempre sulla piattaforma e molti altri. Ora, Netflix ha annuncia 37 film che andranno usciranno sulla piattaforma questa estate. Tra di essi spiccano The Gray Man dei Russo Bros. con Ryan Gosling e Chris Evans, Me Time con Kevin Hart e Mark Wahlberg, Hustle con Adam Sandler, Day Shift con Jamie Foxx, Spiderhead con Chris Hemsworth e Miles Teller e Persuasion con Dakota Johnson.

Netflix: i 37 nuovi film in arrivo questa estate!

Maggio

Along For The Ride – 6 maggio

The Takedown (Francia) – 6 maggio

Thar (India) – 6 maggio

Operation Mincemeat – 11 maggio

Senior Year May – 13 maggio

A Perfect Pairing – 19 maggio

The Photographer: Murder In Pinamar (Argentina) – 19 maggio

Giugno

Interceptor – 3 giugno

Hustle – 8 giugno

Halftime – 14 giugno

The Wrath of God (Argentina) – 15 giugno

Spiderhead – 17 giugno

Civil – 19 giugno

Love & Gelato (Italia) – 22 giugno

Luglio

Hello, Goodbye, And Everything In Between – 6 luglio

The Sea Beast – 8 luglio

Dangerous Liaisons (Francia) – 8 luglio

Persuasion – 15 luglio

The Gray Man – 22 luglio

Purple Hearts – 29 luglio

Agosto

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie – 5 agosto

13: The Musical – 12 agosto

Day Shift – 12 agosto

Me Time – 26 agosto

Settembre

Love in the Villa 1° settembre

Ulteriori uscite estive senza una data di debutto fissata:

Beauty

Buba: Once Upon A Crime

Carter (Corea)

Don’t Blame Karma! (Messico)

Fenced In (Brasile)

For Jojo (Germania)

I Came By (UK)

The Man From Toronto

Pipa (Argentina)

Seoul Vibe (Corea)

Togo (Uruguay)

Wedding Season

Vi ricordiamo che Netflix ha registrato una massiccia perdita di oltre 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2022, risultato causato da una serie di fattori, tra cui il rallentamento della pandemia, la guerra tra Russia e Ucraina, l’inflazione negli Stati Uniti e la concorrenza di altri servizi come HBO Max, Prime Video e Disney+. Nonostante la perdita di abbonati e il massiccio calo delle azioni, Netflix rimane ancora il servizio di streaming numero uno, mantenendo una base di abbonati di oltre 220 milioni.