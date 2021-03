Netflix al lavoro su una serie animata di Asterix

Netflix e Les Editions Albert René hanno annunciato di essere al lavoro su una serie animata in 3D di Asterix il cui debutto è previsto sulla piattaforma streaming nel 2023.

In questa nuova interazione animata di Asterix sarà coinvolto Alain Chabat, già regista del film Asterix & Obelix: Missione Cleopatra. Inoltre sappiamo che la serie adatterà Asterix e il duello dei capi, albo del 1966 di Goscinny e Uderzo, dal quale fu già stato tratto un film animato nel 1989 intitolato Asterix e la grande guerra.

La storia vede Abraracourcix, capo del villaggio, sfidare Elpiubelgalix, capo di un altro villaggio gallico sottomesso a Roma. La sfida è volta alla conquista del villaggio di Abraracourcix ma per quest’ultimo sarà un’impresa difficile, dato che Panoramix perderà la memoria dopo essere stato colpito da un menhir lanciato da Obelix.

Per Dominique Bazay, direttore dell’animazione Netflix, la serie tv avrà come obbiettivo principale mettere d’accordo i fan di vecchia data del personaggio e con gli utenti di Netflix:

Sono franco canadese e, come la maggior parte dei francofoni in tutto il mondo, sono cresciuto con Asterix, il suo compagno Obelix e il fedele compagno Idefix. Ho guardato gli speciali animati e ho letto i libri religiosamente. Se lo avessi detto al me bambino che un giorno avrei dato vista a questi personaggi… non gli avrei creduto. Sono anni che parlo con Celeste Surugue di Éditions Albert Rene su come trasporre Asterix su Netflix. Abbiamo costruito un ottimo rapporto di fiducia e rispetto reciproco attorno al nostro amore per questi personaggi.

Lo stesso Surugue si è detto entusiasta ed ha dichiarato:

Asterix fu creato da René Goscinny (testi) e Albert Uderzo (disegni) e debuttò nel 1959 sulla celebre rivista Pilote. La serie, composta finora da 38 volumi, ha venduto oltre 385 milioni

di albi ed è stata tradotta in 111 lingue e dialetti confermandosi uno dei più grandi successi dell’editoria a fumetti mondiale.

La prima striscia venne pubblicata quando in Francia era ancora vivo il ricordo dell’invasione nazista, venendo pubblicata pochi mesi dopo l’elezione di Charles de Gaulle a Presidente della Repubblica. La tenace opposizione del villaggio gallico all’invasore romano poteva facilmente ricordare la resistenza di una parte dei francesi all’occupazione tedesca.

Ambientata nell’antica Gallia al tempo di Giulio Cesare, attorno al 50 a.C., ha per protagonisti il guerriero gallico Asterix, il suo miglior amico Obelix e tutti gli altri abitanti di un piccolo villaggio gallico in Armorica (l’odierna Bretagna) che si ostina a resistere alla conquista romana grazie all’aiuto di una pozione magica preparata dal druido Panoramix, in grado di rendere invincibili. Circondato dagli accampamenti romani di Babaorum, Aquarium, Petibonum e Laudanum il piccolo villaggio gallico rimane l’unico pezzo di Gallia libero dal dominio romano. Inizialmente Asterix doveva essere l’unico personaggio principale della storia ma Uderzo insistette affinché avesse una spalla. Gli venne affiancato Obelix, un personaggio grasso, placido e gioviale che non porta ancora un menhir ma un’ascia. Durante la prima avventura ha un ruolo di contorno, limitandosi ad aspettare il ritorno del protagonista, ma Goscinny lo recupererà nelle avventure successive ridistribuendo i ruoli: Astérix diventa un eroe a tutto tondo, limitato solo dal fisico mentre i difetti franco-gallici vanno a ricadere sul suo compare Obélix, che è suscettibile, irascibile e goloso. Il villaggio è posto in Armorica, antico nome della Bretagna e per alcuni scelta come simbolo di testardaggine contadina e di ostilità contrapposta al centralismo di Parigi (da tempo infatti i bretoni chiedono maggiore autonomia), ma Goscinny affermò poi che per lui ogni posto andava bene e Uderzo scelse la Bretagna, dato che si ricordava bene dei suoi paesaggi. Il villaggio è circondato dagli accampamenti romani sopra citati, il che fa sì che spesso ne nascano degli scontri fra i due popoli; come in Lucky Luke, però, le battaglie sono incruente e a parte qualche occhio nero e qualche braccio rotto non accade nulla di irreparabile.