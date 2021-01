Netflix aumenterà i prezzi in UK di 1£ al mese per quanto riguarda il piano in HDR e di ben 2£ per quello comprensivo di 4K.

Il Regno Unito è il prossimo paese a ricevere un rincaro nei prezzi degli abbonamenti, dopo gli Stati Uniti che hanno subito la stessa sorte ad Ottobre; al momento, non sembra che questi aumenti siano previsti per altri paesi europei.

Il piano standard con streaming HD aumenterà da 9 a 10 £ al mese e il piano premium con streaming 4K HDR aumenterà da 12 a 14 £ al mese. Per quanto riguarda il piano base invece con streaming SD, rimarrà a 6 £ al mese.

Il colosso di streaming ha giustificato questo aumento di prezzi con i numerosi investimenti che sono stati fatti nell’ultimo periodo per la produzione di contenuti originali locali:

“Quest’anno stiamo spendendo oltre 1 miliardo di dollari (circa 736 milioni di sterline) nel Regno Unito per nuovi film, serie e documentari realizzati localmente, contribuendo a creare migliaia di posti di lavoro e mettendo in mostra la narrazione britannica al suo meglio: da The Crown, a Sex Education e Top Boy, oltre a molti, molti altri. La nostra variazione di prezzo riflette gli investimenti significativi che abbiamo fatto in nuovi programmi TV e film, nonché miglioramenti ai nostri prodotti.”

Per i nuovi utenti, i nuovi prezzi saranno già effettivi, mentre per gli abbonati, le modifiche entreranno in vigore dal prossimo mese.