Resident Evil su GOG: acquista i classici a PREZZO SCONTATO!

Appassionati di survival horror, preparatevi a un'offerta da brivido! GOG vi regala l'opportunità di immergervi nell'inquietante universo di Resident Evil a prezzi stracciati. Potrete accaparrarvi il capostipite della saga a soli 9,99€, mentre il trittico che comprende anche il secondo e terzo capitolo è proposto all'irresistibile costo di 24,99€ - un sostanzioso risparmio rispetto all'acquisto dei singoli titoli. Vi ricordiamo che sono attivi anche i saldi estivi, un'ulteriore occasione per arricchire la vostra collezione di giochi a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Vedi offerta su GOG

Offerta Resident Evil su GOG: perché approfittarne?

Il capostipite Resident Evil rappresenta un autentico pilastro nel panorama videoludico. Questo cult del gaming ha rivoluzionato il genere horror con la sua atmosfera opprimente, la parsimoniosa gestione delle risorse e gli enigmi cervellotici. Debuttato nel lontano 1996, il titolo vi catapulterà nei panni dei membri della squadra S.T.A.R.S., impegnati in un'indagine sui misteriosi eventi che avvolgono Villa Spencer, un luogo infestato da creature raccapriccianti e non-morti famelici. Questa pietra miliare ha posto le fondamenta per un franchise di successo, plasmando profondamente l'evoluzione dei giochi del terrore.

Optando per il bundle su GOG, non solo vi assicurerete questi capolavori iconici a un prezzo vantaggioso, ma godrete anche dei benefici offerti dalla piattaforma, come l'assenza di restrizioni DRM e un supporto clienti impeccabile. Questa promozione rappresenta un'occasione d'oro sia per chi desidera rivivere i brividi dei classici Resident Evil, sia per i neofiti pronti a scoprirli per la prima volta. Vi rammentiamo che l'ultima gemma della serie sfornata da Capcom è il remake di Resident Evil 4, di cui potete trovare un'analisi approfondita sul nostro sito.

Con un risparmio che sfiora il 20% rispetto al costo cumulativo dei singoli titoli, l'offerta di GOG è un must per ogni cultore del genere horror. Non indugiate oltre: fatevi trasportare nell'oscuro e avvincente mondo di Resident Evil, una saga che continua a dettare legge nel panorama videoludico. Cogliete al volo questa chance per arricchire la vostra libreria digitale con alcuni dei giochi più influenti di sempre.

Vedi offerta su GOG