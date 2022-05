Per celebrare l’imminente uscita nelle sale cinematografiche di One Piece Film Red è il 15° film del franchise di One Piece (recuperate il manga su Amazon!), annunciato anche in Italia per Anime Factory a data da definirsi, che uscirà il 6 agosto 2022 in Giappone, Toei Animation ha organizzato un concerto speciale di una sola serata per i fan all’Anime Expo 2022. L’evento si intitola One Piece Film Red presents Steve Aoki Live e si terrà sabato 2 luglio al The Novo at L.A. Live! Il concerto di One Piece sarà caratterizzato quindi da una performance del musicista nominato ai Grammy, Steve Aoki.

One Piece Film Red: Steve Aoki protagonista del concerto speciale in onore del franchise

Il concerto non è stato fatto solo per promuovere l’imminente uscita di One Piece Film Red, ma anche la nuova linea di abbigliamento dell’etichetta DIM MAK, una società di abbigliamento e accessori fondata da Aoki nel 2014, l’ultima di una lunga serie di collaborazioni con gli anime di DIM MAK Collection.

Infatti, i possessori di un badge Anime Expo saranno tra i primi ad avere accesso all’attesissima collaborazione “DIM MAK x ONE PIECE” di DIM MAK, che comprende felpe con cappuccio, T-shirt, accessori e skate deck disegnati da Aoki, tutti caratterizzati da immagini originali dell’iconico arco Wano di One Piece. I fan possono acquistare il merchandising “DIM MAK x ONE PIECE” per tutto il weekend da Dim Mak presso lo stand n. 3326 nella sala espositiva principale.

Ray Chiang, CEO di SPJA, l’organizzazione che gestisce Anime Expo, ha dichiarato:

“Quest’anno segna il nostro primo evento Anime Expo in persona dal 2019, e siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Toei Animation Inc. per ospitare una performance speciale della superstar internazionale Steve Aoki. Attraverso entrambe le sue collaborazioni musicali e di moda, Mr. Aoki è stato profondamente legato alla comunità anime per decenni, rendendolo l’artista perfetto per aiutare a dare il benvenuto ai nostri fan di Anime Expo di nuovo a casa a Downtown Los Angeles nel 2022!”

Aoki, che ovviamente si ritiene soddisfatto dell’evento e della speciale collezione, ha aggiunto:

“Sono stato un grande fan della Toei Animation fin da quando ho memoria. One Piece occupa un posto speciale nel mio cuore perché sono sempre stato colpito dalla resilienza e dalla determinazione di Luffy. Il suo contegno spensierato di fronte alle avversità mi ha ispirato in molti modi.”

One Piece Film Red: i dettagli del film animato

Il film è stato annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime. Eiichiro Oda svolge il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché è il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Sono stati pubblicati gli sketch a colori di Rufy, Zoro, Nami, Usop e Shanks.

Nel film comparirà la figlia di Shanks. I due erano molto legati e lei si è rattristata quando lui l’ha lasciata. Non sappiamo il motivo di questo abbandono che però verrà trattato in modo approfondito nel film. Infatti, Shanks e Uta erano sempre insieme ma quando sua figlia ha compiuto nove anni si sono separati.