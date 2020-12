Netflix: in arrivo nuove funzioni per i genitori

Netflix sta per lanciare Kids Activity Report un nuovo strumento di controllo per i genitori, pensato per monitorare con più attenzione i contenuti visualizzati dai propri figli. Kids Activity Report raccoglierà i dati relativi ai programmi guardati dai bambini e consiglierà ai genitori nuovi show in base alle preferenze dei piccoli telespettatori.

A dare notizia del nuovo tool sviluppato da Netflix è stato The Verge (leggi la notizia originale qui) che ha rivelato che il servizio prenderà il via, negli Stati Uniti e in altri paesi selezionati, a partire da questo fine settimana. Gli utenti Netflix che hanno registrato un account bambini verranno contattati dalla piattaforma che darà loro accesso al servizio di reportistica.

Con questo nuovo servizio i genitori dovrebbero così avere un maggior controllo e consapevolezza circa le tematiche e i contenuti dei programmi preferiti dai loro bambini. Secondo Michelle Parsons, capo del team innovazione bambini e famiglia, spesso i genitori conoscono vagamente i programmi dei loro figli, mentre grazie al nuovo strumento sarà possibile avere un’idea più precisa del tipo di contenuto anche senza bisogno di vederlo.

Oltre a dati e statistiche Kids Activity Report offrirà ai genitori anche risorse giocose come barzellette, pagine da colorare e curiosità sui programmi preferiti dei bambini.

Insieme a Kids Activity Report Netflix testerà (sempre negli Stati Uniti e in altri paesi selezionati) anche l’impostazione Profilo Famiglia, che ammetterà uno spettro più ampio di contenuti family friendly su un unico profilo. Il Profilo Famiglia si differenzierà così da quello Bambini, che invece continuerà a mostrare solo i contenuti ritenuti sicuri al di sotto dei 12 anni di età.

Il Profilo Famiglia utilizzerà un algoritmo progettato per modellare i propri suggerimenti in base ai gusti e alle preferenze degli utenti e ammetterà serie tv, show e film di tipo PG-13 e TV-14.