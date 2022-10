Dopo le voci circolate in rete negli ultimi mesi, Netflix ha ufficialmente confermato l’introduzione di un abbonamento più economico con spot pubblicitari. Sarà disponibile a partire da novembre in 12 Paesi: Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Nulla cambierà per gli abbonati già attivi dal momento che il piano Base con pubblicità si aggiunge a quelli Base, Standard e Premium, privi di spot.

L’abbonamento Netflix con pubblicità è ufficiale, ecco le caratteristiche

Al momento del lancio le pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante le serie e i film. Ci saranno anche dei controlli per aiutare gli inserzionisti a raggiungere il pubblico giusto e garantire che le pubblicità siano più pertinenti per i consumatori offriremo ampie possibilità di targeting per paese e genere dei contenuti (azione, dramma, romantico, fantascienza). Gli inserzionisti potranno anche evitare che le loro pubblicità appaiano su contenuti che potrebbero essere incoerenti con il loro brand, ovvero sesso, nudità o immagini violente. Il nuovo piano costerà 5,49 euro al mese e sarà disponibile in Italia dalle 17 del 3 novembre.

Il piano Base con pubblicità offre tutte le caratteristiche che gli utenti si aspettano dal piano Base di Netflix, con alcune differenze. La qualità dei video è limitata a 720p/HD (ora sia per il piano Base con pubblicità sia per il piano Base), c’è una media 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora, un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze e non sarà possibile scaricare i titoli. Rimane invece invariata l’ ampia varietà di programmi televisivi e film di grande qualità, un’esperienza di visione personalizzata; disponibilità su una vasta gamma di televisori e dispositivi mobili, e infine la possibilità di cambiare o disdire il piano in qualsiasi momento.

Netflix ha inoltre stretto una partnership con e per verificare la visibilità e la validità del traffico delle pubblicità a partire dal 1° trimestre del 2023. “Anche se siamo ancora agli inizi, siamo soddisfatti dell’interesse finora riscontrato tra i consumatori e gli inserzionisti e non potremmo essere più entusiasti di ciò che ci aspetta. Sulla base di quanto impareremo da questa esperienza, prevediamo di estendere l’offerta ad altri paesi” si legge in una nota stampa della piattaforma. Base con pubblicità arriva a soli sei mesi dal primo annuncio di un piano con interruzioni pubblicitarie a un prezzo più economico. Un lavoro reso possibile anche dalla partnership con Microsoft.