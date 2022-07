A seguito delle voci degli ultimi mesi, Netflix ha finalmente confermato l’arrivo di un abbonamento più economico per gli utenti, ma caratterizzato da spot pubblicitari. L’annuncio è arrivato tramite una nota stampa diramata sul sito ufficiale della nota piattaforma di streaming. Ecco i primi dettagli in merito.

In arrivo l’abbonamento Netflix più economico

Netflix ha deciso di fare le cose in grande e scegliere Microsoft come partner strategico per la tecnologia e la vendita degli annunci pubblicitari. Greg Peters, COO di Netflix, ha motivato la scelta spiegando come Microsoft abbia dimostrato di avere la capacità di supportare Netflix sia dal punto di vista tecnologico e commerciale, sia per quanto riguarda la tutela della privacy degli utenti della piattaforma

Nella nota stampa si fa poi riferimento a una fascia di pubblico più ampia che potrà accedere ai contenuti della piattaforma. Al momento, però, non sono stati rivelati dettagli sul prezzo dell’abbonamento e sull’effettivo periodo di lancio. Una cosa però è certa: il costo sarà inferiore agli abbonamenti attuali proprio per via degli introiti pubblicitari.

La piattaforma di streaming ha aggiunto 8,28 milioni di abbonati, al di sotto degli 8,5 milioni di proiezioni dell’azienda e degli 8,3 milioni di Wall Street. Nonostante risultanti discordanti negli ultimi mesi, Netflix ora conta 221,8 milioni di abbonati in tutto il mondo ed è perciò ancora davanti a piattaforme concorrenti come Disney+, HBO Max e Amazon Prime Video.

Il piano di Netflix sarà probabilmente seguito anche da Disney+, come indicato da Kareem Daniel, presidente di Disney Media and Entertainment Distribution. La nuova offerta ad-supported dovrebbe arrivare più tardi nel 2022, con piani per essere disponibile a livello internazionale entro il 2023.

Inizialmente si pensava che potesse essere Google il partner strategico di Netflix, ma così non è stato. Da sottolineare, infine, come tutti gli annunci pubblicitari pubblicati su Netflix saranno disponibili esclusivamente tramite la piattaforma di Microsoft.