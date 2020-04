Netflix ora offre maggiore controllo dei profili!

Netflix mette a disposizione un numero sempre crescenti di contenuti d’intrattenimento, adatti per un pubblico sempre più ampio, dai grandi ai più piccoli. Per questo motivo, la società sta adottando una serie di misure sempre più intelligenti per offrire a ciascun componente della famiglia prodotti dedicati al proprio target.

Il colosso d’intrattenimento, infatti, in queste ore, ha annunciato nuove misure per migliorare il controllo dei profili personali, e in particolare alcune accortezze per consentire ai genitori – di conseguenza – di “fare sonni tranquilli”.

Entrando nello specifico, le nuove misure di Netflix si caratterizzano in nuovi strumenti di protezione, come PIN e filtri per i più piccoli. Per quanto concerne il primo strumento, gli utenti possono aggiungere al proprio profilo un codice d’entrata per restare al riparo da qualsiasi occhi indiscreti, mentre il secondo consente di impedire ai bambini di vedere contenuti non propriamente adatti a loro.

Stando al comunicato ufficiale, inoltre, la piattaforma prevede, a partire da questo momento, queste ulteriori strumenti:

Personalizzazione per i propri bambini, nuovi filtri che rimuovono la visione di titoli non adatti, basati sulla classificazione dei contenuti stessi

Rimozione di singoli Film e Serie TV in base al titolo, vale a dire che tutti i contenuti con un determinato nome non appariranno nel profilo

Controllare le impostazioni di ciascun profilo in una sezione creata ad hoc, chiamata “Profili e filtro famiglia” delle impostazioni dell’account

Visualizzare la lista dei contenuti guardati dai bambini all’interno del loro profilo

Disattivare la riproduzione automatica dei contenuti nei profili per bambini

Come abbiamo specificato poc’anzi, le novità introdotte da Netflix sono già disponibili sul territorio italiano, e tutti gli abbonati possono da ora usufruire dei nuovi strumenti di controllo dei profili e della privacy.

“La possibilità di scelta e il controllo sono sempre stati importanti per i nostri abbonati, soprattutto per i genitori. Ci auguriamo che questi filtri aggiuntivi aiutino i genitori a prendere le decisioni più adatte per le proprie famiglie“, spiega Michelle Parsons, Kids Product Manager.

Insomma, il colosso statunitense si conferma ancora una volta una società che tiene occhio alle dinamiche legate appunto alla sicurezza.