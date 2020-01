Netflix manderà in streaming le opere dello Studio Ghibli

Buone notizie per gli amanti del Maestro Miyazaki!

Netflix ha infatti annunciato da poco che a partire dal primo Febbraio 2020 renderà disponibili sulla propria piattaforma ben ventuno film di animazione dello Studio Ghibli, la nota casa di produzione fondata da Miyazaki in collaborazione con Isao Takahata nell’ormai lontano 1985..

E per una volta gli utenti Europei non saranno gli ultimi della classe: infatti, in virtù di precedenti accordi commerciali dello Studio, i lungometraggi non saranno disponibili per gli abbonati che risiedono in USA, Canada e Giappone.

Stando a quanto annunciato da Netflix le opere del Maestro saranno doppiate in ben venti lingue diverse e sottotitolate in ventotto.

A proposito di questo accordo ecco quanto affermato da Toshio Suzuki, Producer dello studio Ghibli:

Oggi esistono molti modi in cui un film può arrivare al proprio pubblico. Abbiamo deciso di ascoltare i nostri fan e abbiamo preso la decisione di rendere disponibile il nostro catalogo di lungometraggi anche tramite streaming. Speriamo che in questo modo il mondo dello Studio Ghibli possa essere scoperto da persone di tutto il mondo.

Dal canto suo anche Netflix non ha nascosto l’emozione per l’accordo stipulato: Aram Yacoubian, direttore Netflix del reparto Animazione Originale non ha infatti misurato le parole affermando:

Questo è un sogno diventato realtà sia per Netflix che per milioni di utenti.

A supporto di questo annuncio commerciale Netflix ha rilasciato sulle principali piattaforme social un video creato unendo scene dei film:

Il rilascio completo avverrà nell’arco di due mesi secondo il calendario qui sotto riportato:

1 febbraio:

Il mio vicino Totoro

I racconti di Terramare

Kiki – Consegne a domicilio

Laputa – Castello nel cielo

Pioggia di ricordi

Porco Rosso

Si sente il mare

1 marzo:

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento

I miei vicini Yamada

La città incantata

La ricompensa del gatto

La storia della principessa splendente

Nausicaa della Valle del Vento

Princess Mononoke

1 aprile:

I sospiri del mio cuore

Il castello errante di Howl

La collina dei papaveri

Pom Poko

Ponyo sulla scogliera

Quando c’era Marnie

Si alza il vento