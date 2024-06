Elgato: la scheda di acquisizione video USB sotto i 100€ (-23%)

Prodotti come la Elgato Cam Link 4K, una scheda di acquisizione video, sono spesso scontati durante il Prime Day. Le date dell'edizione 2024 sono state appena annunciate, ma per chi desidera migliorare immediatamente la qualità del proprio streaming, è già possibile ordinare proprio la Elgato Cam Link 4K con uno sconto del 23% su Amazon, al prezzo di 99,99€ anziché 129,99€.

Elgato Cam Link 4K, chi dovrebbe acquistarla?

Elgato Cam Link 4K è un accessorio imprescindibile per chi desidera elevare la qualità delle proprie produzioni video, sia che si tratti di streaming live, registrazione di contenuti o per chi lavora da remoto e necessita di videoconferenze nitide e professionali. È consigliata ovviamente anche per le attività gaming, dove si necessita di trasmettere le proprie sessioni di gioco con la massima fluidità e definizione.

Non solo, anche creatori di contenuti, youtuber e vlogger che usano DSLR, camcorder o action cam per catturare i loro momenti migliori possono trarre beneficio da questo accessorio. Da questo punto di vista, la Elgato Cam Link 4K risponde efficacemente alle esigenze di chi richiede trasmissioni live senza interruzioni grazie alla tecnologia a latenza ultra bassa.

Inoltre, chi opera in smart working può beneficiare di una qualità video eccezionale per le proprie riunioni online su piattaforme come Zoom o Teams, assicurandosi così di trasmettere un'immagine professionale. Supporta risoluzioni fino a 1080p60 e 4K a 30 fps, garantendo sempre trasmissioni fluide su qualsiasi piattaforma. Inoltre, permette di registrare video direttamente sull'hard disk senza limiti di tempo ed è plug and play, rendendola semplice da configurare e utilizzare.

