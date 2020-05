Netflix migliori serie di fantascienza | Maggio 2020

Cercare una serie televisiva che appassioni è sempre una sfida. L’offerta è vastissima, grazie alla moltitudine di servizi streaming che si contendono la nostra attenzione (e il nostro tempo!), mettendoci nella difficile posizione di trovare una storia che ci appassioni. Per evitare di perdere intere serate alla caccia della nostra nuova serie preferita, abbiamo cercato di scovare quelle che possono essere alcune proposte degne di attenzione suddividendole per genere. Ad esempio, quali sono le serie fantascienza migliori di Netflix? Parlando di fantascienza, si possono scegliere una quantità incredibile di possibilità. Dalla classica sci-fi a base di guerre aliene sino alla scienza di confine, senza dimenticare quella fantascienza realistica che ci lascia il dubbio su quanto sia finzione in ciò che vediamo. Per tutte queste anime della fantascienza, Netflix ha una proposta

Le migliori serie di fantascienza su Netflix

Black Mirror

La serie britannica è uno dei grandi fenomeni televisivi degli ultimi anni. Antologia di racconti moderni, Black Mirror coniuga la società moderna con le possibilità della scienza, senza forzare la mano, ma lasciando che siano ritrovati scientifici già esistenti, seppure in forma embrionale, a mostrarci i cambiamenti della società. Fedele alla natura primigenia della fantascienza come racconto di critici sociale, Black Mirror ha il vantaggio di avere una natura episodica, in cui i diversi racconti sono slegati (salvo rari casi) rendendo la sua visione totalmente libera.

Citazioni, omaggi e un pungente senso dell’umorismo sono gli ingredienti essenziali di questa serie, capace nelle sue cinque stagioni di offrire spunti di riflessione e mostrare la realtà nelle sue piccole criticità.

Meglio di noi

Netflix ha il vantaggio di aprirsi a produzioni di diversa nazionalità, occasione perfetta per conoscere differenti stili narrativi. Meglio di noi è una produzione russa in cui viene rielaborata il grande classico della convivenza tra umani e robot, declinano in chiave moderna le Tre Leggi della Robotica inventate da Asimov. Protagonista una ginoide (androide femmina) che, apparentemente libera dai condizionamenti mentali imposti ai robot, inizia a conoscere il mondo tramite la sua visione ingenua e priva di morale umana.

Meglio di noi affronta in modo onesto il difficile rapporto tra umani e intelligenze artificiali, intrecciandolo alle considerazioni sulle dinamiche familiari e l’abuso di tecnologia come elemento di separazione sociale.

Travelers

Può mancare un viaggio nel tempo nelle serie di fantascienza di Netflix? Ovviamente no, e Travelers è una delle migliori variazioni sul tema. Al centro della vicenda ci sono dei crononauti inviati indietro nel tempo per impedire che la Terra futura veda l’estinzione della razza umana. A viaggiare nel tempo, però, è solo la coscienza dei viaggiatori, che tramite un potente computer vengono riportati nel passato dentro i corpi che stanno per morire, a pochi istanti dal loro trapasso. Questo espediente costringe i viaggiatori a lavorare sotto copertura, adempiendo alla loro missione ma senza tradirsi, vivendo la vita di un altro.

Situazioni al limite, complotti dal futuro e la difficoltà di accettare di mettere a rischio la propria vita anziché godersi una seconda possibilità sono elementi centrali della serie, che si dipana per tre stagioni sino ad una conclusione non banale e che lascia allo spettatore la sensazione di avere vissuto un’esperienza fantascientifica perfetta.

Altered Carbon

Ispirato al ciclo letterario de La Trilogia di Takeshi Kovacs di Richard Morgan, Altered Carbon si basa sul concetto che la mente umana possa essere digitalizzata e riversata in altri corpi, consentendo di viaggiare solo con la coscienza per la galassia e di raggiungere la quasi immortalità. Le due stagioni presenti su Netflix affrontano questo argomento in modo differente: la prima stagione è una detective story dalle tinte cyberpunk utile a familiarizzare con il background del protagonista, mentre la seconda (di cui abbiamo parlato qui) si concentra maggiormente su Kovacs e sul suo passato, gettando le basi per il suo futuro.

Altered Carbon è una fantascienza che unisce diverse filosofie della sci-fi, con un risultato più definito nella prima stagione e gestendo la seconda stagione come una sorta di chiusura per il passato del personaggio, lasciando sperare in una futura stagione libera di spaziare verso nuove idee.

Stranger Things

Serie divenuta un cult, Stranger Things è una delle proposte di punta di Netflix. Ambientata negli anni ’80, vede come protagonisti un gruppo di ragazzini, prototipi dei nerd del periodo, che si ritrovano ad affrontare delle minacce provenienti da un’altra realtà, portati nel nostro mondo da scienziati senza scrupoli. Pesantemente influenzata dall’effetto nostalgia degli eighties e dalla narrativa di King, la serie dei fratelli Duffer ha avuto un grande successo perché ripropone una fantascienza classica e un’atmosfera cara agli spettatori over trenta, che rivedono nei protagonisti un riflesso della propria adolescenza.

Primi amori, gelosie, scontri con mostri di altre dimensioni e l’immancabile contrasto generazionale sono alla base di Stranger Things, capace di offrire un ritratto degli States degli anni ’80, mostrando l’evoluzione di questa società attraverso la crescita dei giovani protagonisti della serie.

Colony

Cosa accadrebbe se una razza aliena conquistasse la Terra ed imponesse alla popolazione il proprio volere? Potrebbe stabilire una propria colonia in California, come testa di ponte per assoggettare l’intera razza umana! Da questo presupposto nasce Colony, serie in tre stagioni che offre una variazione al tema dell’invasione aliena. Protagonista, un poliziotto assunto dalle forze collaborazioniste per dare la caccia ai ribelli in cambio della salvezza del figlio, detenuto in un campo di prigionia alieno.

Colony si sviluppa in modo da mostrare la brutalità della vita nella California invasa dagli alieni, che non appaiono mai, ma si fanno rispettare tramite un entourage di collaborazionisti per lo più viscidi e innamorati del poco potere che possono sfoggiare.

