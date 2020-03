New Mutants: rilasciato nuovo trailer e confermata data d’uscita ad aprile

New Mutants, rilasciato il nuovo trailer del film che, nonostante numerosi ritardi e rinvii, è confermato per l’uscita al cinema il 3 aprile 2020.

Sebbene i fan (o semplicemente i curiosi che desideravano vedere questo nuovo prodotto di casa Marvel) quasi non si aspettavano più che il film finalmente vedesse la luce, la 20th Century Studios apre uno spiraglio alla speranza con un nuovo trailer di New Mutants, dedicato all’omonimo gruppo di personaggi presenti nei fumetti degli X-Men.

Il passaggio di produzione dalle mani della Fox a favore della Disney non ha di certo giovato all’uscita della pellicola diretta da Josh Boone. La proiezione di New Mutants era infatti prevista inizialmente per l’aprile del 2018, slittata poi a febbraio 2019 ed infine ad agosto dello stesso anno. Una serie di ritardi e rinvii che non hanno fatto altro che lasciare in sospeso i fan, benché adesso la data d’uscita del film è confermata: ad aprile vedremo finalmente in sala questo horror in cui i protagonisti sono dei giovani mutanti.

Nel nuovo trailer rilasciato assistiamo, sulle note di “Another brick in the wall” dei Pink Floyd, al terrore di alcuni ragazzi confinati all’interno di una struttura che ha tutta l’aria di essere un ospedale, dove i giovani mutanti devono essere monitorati a livello psichiatrico (in realtà l’edificio è piuttosto oscuro e misterioso e potrebbe anche trattarsi dello Xavier Institute for Higher Learning). Costretti ad affrontare strane creature e fenomi agghiaccianti, i New Mutants saranno inoltre messi di fronte a sè stessi e ai loro demoni. Non a caso il trailer recita “È tempo di affrontare i propri demoni“.

Disney ha dichiarato che il film non farà parte del Marvel Cinematic Universe, tuttavia non è ancora ben chiaro nemmeno se esso sarà inserito nella continuity dei film sugli X-Men prodotti finora. Un dato è comunque certo: New Mutants si discosta parecchio dai film sui mutanti girati negli ultimi anni, proponendosi come una pellicola horror di cui abbiamo le prime, terrificanti immagini grazie al trailer rilasciato.

Il cast di New Mutants comprenderà Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, e Henry Zaga, nei panni di un gruppo di mutanti adolescenti costretti a combattere contro i propri poteri e le minacce sguinzagliate contro di loro in un misterioso ospedale psichiatrico. L’appuntamento è per il 3 aprile 2020.