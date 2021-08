Night Of The Animated Dead: trailer della serie ispirata a George Romero

I fan degli horror in generale e del film La Notte dei Morti Viventi in particolare questo autunno avranno un altro interessante progetto da tenere d’occhio. Una versione animata del classico di George A. Romero intitolato Night of the Animated Dead uscirà questo autunno grazie a WB Home Entertainment, come potete leggere anche in questo nostro articolo. Il film animato è diretto da Jason Axinn, che ha diretto anche il film horror d’animazione del 2019 To Your Last Death.

Night Of The Animated Dead: sinossi, cast e trailer di lancio

Qui di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale di Night Of The Animated Dead condivisa direttamente da Warner Bros. Entertainment:

“In Night Of The Animated Dead, i fratelli Barbara e Johnny visitano la tomba del padre in un remoto cimitero in Pennsylvania quando vengono improvvisamente assaliti dagli zombi. Barbara fugge e si rifugia in una fattoria abbandonata insieme all’automobilista Ben e a quattro sopravvissuti locali che trovano nascosti in cantina. Insieme, il gruppo deve combattere per sopravvivere contro l’imminente orda di zombi, affrontando anche le proprie paure e pregiudizi“.

Night Of The Animated Dead è prodotto da Michael J Luisi, Ralph E. Portillo, Robert Feldman e Kevin Kasha. I produttori esecutivi sono Richard Potter, Thomas DeFeo e Jamie Elliott. Il cast vocale includerà Josh Duhamel nei panni di Harry Cooper, Dulé Hill come Ben, Katharine Isabelle nel ruolo di Barbara, James Roday Rodriguez sarà Tom, Katee Sackhoff presterà la propria voce a Judy, Will Sasso come Sceriffo McClelland, Jimmi Simpson nel ruolo di Johnny e Nancy Travis nelle vesti di Helen Cooper.

Qui in basso trovate la box art del formato per home video del film:

Di seguito potete infine vedere il trailer di Night of the Animated Dead:

Il film animato Night of the Animated Dead uscirà il 21 settembre in digitale e il 5 ottobre in Blu-ray.

